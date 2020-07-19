Нападник на жінку у потязі "КИЇВ-МАРІУПОЛЬ" міг бути під впливом наркотиків

- 03.08.2020 12:00
Нападник на жінку у потязі "КИЇВ-МАРІУПОЛЬ" міг бути під впливом наркотиків


Чоловік, якого підозрюють у нападі і побитті жінки в поїзді "Київ-Маріуполь", міг бути під впливом наркотиків. Про це в ефірі про це в ефірі "Сніданку з 1 + 1" розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає "ТСН".

"Не виключаю, що він робив свій вчинок під впливом наркотиків. У нього взяли кров на експертизу", - розповів Геращенко.

Він зазначив, що поліція виконала свою роботу: нападник заарештований, а справу передано до суду. Геращенко також нагадав, що підозрюваний вже був судимий: за крадіжку авто, хуліганство та крадіжку.

Нагадаємо, в поїзді "Маріуполь-Київ" в п'ятницю, 31 липня, невідомий чоловік, одягнений лише в труси, пробрався в купе, де перебувала жінка зі сплячою сином, і заблокував двері. Він побив жінку, а потім намагався її згвалтувати. Після того, як поїзд прибув до Києва, кривдника затримали правоохоронці.

Солом'янський районний суд Києва відправив Віталія Рудзько на два місяці за ґрати без права виходу під заставу.

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