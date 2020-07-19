



Реперша збільшила сідниці в клініці без ліцензії і померла - 22.07.2020 13:57



Бразильська реперша Фернанда Родрігес (Fernanda Rodrigues), більш відома як Mc Atrevida, померла після невдалої процедури по збільшенню сідниць. Про це повідомляє Daily Mail.

43-річна співачка перенесла ліполіфтінг в клініці естетичної медицини в Ріо-де-Жанейро, в ході якого лікарі перекачали зайвий жир з її спини в сідниці. Через два дні після операції вартістю близько 580 доларів (41 тисяча рублів) Родрігес відчула нестерпні болі в спині, в її тілі почалося запалення.

Жінку відправили у відділення реанімації, але через добу вона померла від ниркової недостатності. За словами медиків, причиною летального результату став сепсис: перед тим, як ввести викаченной зі спини жир в сідниці, некваліфіковану пластичний хірург змішав його з «чужорідної субстанцією».

В ході поліцейської перевірки з'ясувалося, що клініку Queen of Plastics, де проводилася процедура, позбавили медичної ліцензії кілька місяців тому, проте вона продовжувала працювати, незважаючи на заборону. В даний час у справі ведеться розслідування, власниця закладу Ванія Таварес (Wania Tavares) заперечує провину своїх співробітників.

У травні повідомлялося про індійську моделі Шилпа Сетхі, яка теж зробила пластичну операцію зі збільшення сідниць і на півроку втратила можливість сидіти. Дівчина вважає, що стала жертвою обману клініки. Вона з'ясувала, що керівництво просило колишніх пацієнтів писати позитивні відгуки про процедурах за подарунки.

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