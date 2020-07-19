Геращенгко пригрозив мерам міст з червоної зони, які відмовилися посилювати карантин.

- 03.08.2020 17:52
Геращенгко пригрозив мерам міст з червоної зони, які відмовилися посилювати карантин.

Геращенгко пригрозив мерам міст із червоної зони Ковід-19, які відмовився посилювати карантин.
Місцеві органи влади також відповідають за здоров'я городян. На здоров'я людей може позначитися то, коли мери міст кажуть, що не хочуть карантину, тому що у них через 2 місяці вибори, і вони не хочуть приймати непопулярні заходи. Про це заявив заступник глави МВС Антон Геращенко, передає "Громадське радіо".

"Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм не потрібен карантин, будуть відповідати за кожного загиблого в своїх містах", - сказав він.

Як повідомлялося, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій поділила Україну на «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону» зону за рівнем поширення Коронавірусние захворювання.

У міських радах Луцька та Тернополя не погодилися з тим, що міста віднесли до «червоній зоні».

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: червона зона карантину Геращенко

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