Новим обличчям пропагандистського телебачення «ЛНР» став судимий учасник шоу «Дом-2»- 03.08.2020 16:45
Новим обличчям пропагандистського телебачення російської терористичного угрупування «ЛНР» став екс-учасник шоу «Дом-2», який має кілька судимостей за «важким» статтями. Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу «Луганський інсайд».
«На« Луганськ 24 »кілька місяців тому з'явився один персонаж - громадянин РФ (живе в Москві), колишній учасник російського шоу« Дом-2 » Артур Пересипкін. Він ведучий програми «До речі». Раніше працював технологом-колористом і займався автобизнесом. Але найцікавіше в тому, що у Артура Пересипкина є кілька судимостей в РФ за «важким» статтями. Він «сидів». Виникає питання - що він робить на ДТРК ЛНР? Хто допустив щоб така людина стала обличчям телебачення ЛНР? », - пише автор Telegram-каналу.
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