Медведчук полетів відпочивати у анексований Крим- 03.08.2020 12:58
Глава політради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук прибув до Криму на відпочинок. Про це повідомляє Ньюз, з посиланням на прес-секретаря політика Олега Бабаніна.
За словами Бабаніна, депутат проведе свою відпустку разом з сім'єю. Він також додав, що політик прибув в регион 2 серпня через пункт пропуску «Армянськ».
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, Медведчук отримує фінансування з Росії. При цьому глава держави зазначив, що цим питанням повинні займатися правоохоронні органи.
На Україні Медведчука називають проросійським політиком. Хрещений батько його дочки - президент Росії Володимир Путін. В кінці червня дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко назвала російського лідера «чудовим хрещеним».
На виборах до Верховної Ради в 2019 році «Опозиційна платформа - За життя» отримала друге місце.
Крим увійшов до складу Росії в 2014 році після незаконного референдуму, на якому ніби більшість жителів півострова підтримали це рішення. У тому ж році США, країни Євросоюзу та деякі інші держави ввели проти Росії санкції через приєднання півострова. Україна вважає цю територію анексованою і звинувачує Москву в порушенні прав кримських татар.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.08.2020 17:52
- 03.08.2020 16:45
- 03.08.2020 15:56
- 03.08.2020 12:00
- 02.08.2020 22:19
- 01.08.2020 17:39
- 30.07.2020 16:54
- 22.07.2020 16:49
- 22.07.2020 13:57
- 19.07.2020 19:46