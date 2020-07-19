Медведчук полетів відпочивати у анексований Крим

- 03.08.2020 12:58
Медведчук полетів відпочивати у анексований Крим

Глава політради української партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук прибув до Криму на відпочинок. Про це повідомляє Ньюз, з посиланням на прес-секретаря політика Олега Бабаніна.

За словами Бабаніна, депутат проведе свою відпустку разом з сім'єю. Він також додав, що політик прибув в регион 2 серпня через пункт пропуску «Армянськ».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що, на його думку, Медведчук отримує фінансування з Росії. При цьому глава держави зазначив, що цим питанням повинні займатися правоохоронні органи.

На Україні Медведчука називають проросійським політиком. Хрещений батько його дочки - президент Росії Володимир Путін. В кінці червня дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко назвала російського лідера «чудовим хрещеним».

На виборах до Верховної Ради в 2019 році «Опозиційна платформа - За життя» отримала друге місце.

Крим увійшов до складу Росії в 2014 році після незаконного референдуму, на якому ніби більшість жителів півострова підтримали це рішення. У тому ж році США, країни Євросоюзу та деякі інші держави ввели проти Росії санкції через приєднання півострова. Україна вважає цю територію анексованою і звинувачує Москву в порушенні прав кримських татар. 

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: Медведчук у Криму

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