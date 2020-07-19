



Корабель Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту благополучно повернувся з МКС на Землю - 02.08.2020 22:19

Корабель Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту благополучно повернувся з МКС на Землю і приводнився в Мексиканській затоці.

В регіоні вирує шторм, так що до пошуково-рятувальної операції залучили два судна, два швидкісних катери, кілька вертольотів і понад 40 фахівців.

Судячи з кадрів з трансляції, місце приводнення розрахували з ювелірною точністю. Екіпаж корабля вже повідомив, що "відчуває себе добре".

Космічний корабель Crew Dragon повернувся на Землю. Астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі пробули на орбіті два місяці.

У район посадки корабля на воду будуть спрямовані два катери. Один з них перевірить, чи не ушкодилася чи обшивка і чи не відбувається витоку токсичних речовин. Другий катер забере парашути. Після цього до Crew Dragon підійде інше судно, яке вийме сам корабель. Після цього буде відкрито люк корабля для астронавтів. Їх доставлять на берег після клінічних випробувань.

Корабель відстикувався від Міжнародної космічної станції (МСК) о 2:35 02.08.2020 року за київським часом. На його борту знаходяться астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.



Планувалося, що корабель приводнився в Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди, де зараз бушує ураган "Ісайя". Це могло перешкодити поверненню Crew Dragon на Землю.

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