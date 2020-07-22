



Від Чернівців на Сучаву зробили трасу - 22.07.2020 16:49

Біля кордону з Румунією Порубне-Сірет завершені роботи дороги М-19 , повідомляє Укравтодор.

Завершено основні роботи на пятикилометровом ділянці дороги М-19 (км 536 + 918 - км 542 + 018) в Чернівецькій області біля кордону з Румунією, де вже облаштований верхній шар асфальтобетону.

Як повідомила прес-служба "Укравтодору" в п'ятницю, зокрема, найближчим часом буде нанесена розмітка, встановлено бар'єрну огорожу між смугами, а також в с. Тереблече будуть прокладені тротуари і облаштовані зупинки. Підрядником цього проекту є ТОВ "ПБС".

Всього в 2020 році, як відзначає агентство, планується оновити 150 км дороги М-19 у Волинській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

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