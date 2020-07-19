



Медики застерігають від подорожей літніх і хронічно хворих людей - 19.07.2020 19:46

Людям похилого віку, а також хронічно хворим, варто утриматися від подорожей. Про це застеріг головний позаштатний спеціаліст управління з інфекційних хвороб Великої Британії Вільям Джеймс, повідомляє Євро Дайжест.

«Громадянам, які страждають хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, людям з надмірною вагою, особам старшого віку слід утриматися від подорожей. Це пов'язано з високим ризиком ускладнень і тяжкого перебігу захворювання », - сказав Джеймс.

Він підкреслив, що в поїздках варто віддавати перевагу таким видам дозвілля, які не передбачають масового скупчення людей, а також носити маски, мити руки і дотримуватися дистанції. За словами Джеймса, у багатьох регіонах світу спостерігається висока і навіть зростаюча захворюваність.

Раніше 2 серпня повідомлялося, що причиною зростання захворюваності в часто стає те, що жителі регіонів не дотримувалися рекомендованих запобіжних заходів. Крім того, виявлення КОВІДу підвищилося і просто з тієї причини, що влада почала проводити більше тестів.

Так, у Німеччині за останню добу виявили 5427 нових випадків зараження коронавірусів в 85 регіонах. Таким чином, загальне число заражених зросла до 850 870. За весь період зафіксовано 14 128 смертей, одужали 650 173 особи.

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