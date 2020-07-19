Медики застерігають від подорожей літніх і хронічно хворих людей

- 19.07.2020 19:46
Медики застерігають від подорожей літніх і хронічно хворих людей

Людям похилого віку, а також хронічно хворим, варто утриматися від подорожей. Про це застеріг головний позаштатний спеціаліст управління з інфекційних хвороб Великої Британії Вільям Джеймс, повідомляє Євро Дайжест.

«Громадянам, які страждають хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, людям з надмірною вагою, особам старшого віку слід утриматися від подорожей. Це пов'язано з високим ризиком ускладнень і тяжкого перебігу захворювання », - сказав Джеймс.

Він підкреслив, що в поїздках варто віддавати перевагу таким видам дозвілля, які не передбачають масового скупчення людей, а також носити маски, мити руки і дотримуватися дистанції. За словами Джеймса, у багатьох регіонах світу спостерігається висока і навіть зростаюча захворюваність.

Раніше 2 серпня повідомлялося, що причиною зростання захворюваності в часто стає те, що жителі регіонів  не дотримувалися рекомендованих запобіжних заходів. Крім того, виявлення КОВІДу підвищилося і просто з тієї причини, що влада почала проводити більше тестів.

Так, у Німеччині за останню добу виявили 5427 нових випадків зараження коронавірусів в 85 регіонах. Таким чином, загальне число заражених зросла до 850 870. За весь період зафіксовано 14 128 смертей, одужали 650 173 особи.

Платинова Буковина Чернівці

Ключові слова: ризики мандрівок коронавірус, літати на літаку в коронавірус ризики

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Геращенгко пригрозив мерам міст з червоної зони, які відмовилися посилювати карантин. Ті мери міст, які займаються популізмом, хочуть стояти осторонь, розповідати, що їм
- 03.08.2020 17:52
Новим обличчям пропагандистського телебачення «ЛНР» став судимий учасник шоу «Дом-2» Він ведучий програми «До речі». Раніше працював технологом-колористом
- 03.08.2020 16:45
Терорист у банку Києва 3.08 - відео затримання Затримання терориста Сухроб Карімова, який захопив відділення банку в бізнес-центрі в Києві, потрапило на відео.
- 03.08.2020 15:56
Медведчук полетів відпочивати у анексований Крим Глава політради української партії «Опозиційна платформа - За життя»
- 03.08.2020 12:58
Нападник на жінку у потязі "КИЇВ-МАРІУПОЛЬ" міг бути під впливом наркотиків Не виключаю, що він робив свій вчинок під впливом
- 03.08.2020 12:00
Корабель Crew Dragon з двома астронавтами NASA на борту благополучно повернувся з МКС на Землю В регіоні вирує шторм, так що до пошуково-рятувальної операції залучили два судна, два
- 02.08.2020 22:19
Зміни в карантинних обмеженнях у Чернівцях та області Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначає рівень
- 01.08.2020 17:39
Землетруси у Чернівцях: де, які та чи можна передбачити землетруси? Україна знаходиться в одній з найбільш небезпечних сейсмологічних зон світу: які регіони в небезпеці
- 30.07.2020 16:54
Від Чернівців на Сучаву зробили трасу Біля кордону з Румунією завершені роботи дороги М-19
- 22.07.2020 16:49
Реперша збільшила сідниці в клініці без ліцензії і померла Бразильська реперша Фернанда Родрігес (Fernanda Rodrigues), більш відома
- 22.07.2020 13:57

Всі новини