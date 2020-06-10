



Президент Володимир Зеленський відправився до Чернівців - 08.07.2020 13:02

Президент Володимир Зеленський після відвідування Луганської області відправився до Чернівців

Як повідомляється, після відвідування Луганської області відправився до Чернівців

Президент Володимир Зеленський після відвідування Луганської області в зв'язку з масштабними лісовими пожежами відправився з робочим візитом до Чернівців.



Про це повідомили в Офісі президента.



За словами співрозмовника, на 8 липня планувався візит глави держави до Чернівецької області, проте через пожежі його відстрочили на півдня, щоб Зеленський спочатку відвідав Луганську область.



«Після поїздки до Луганської області Президент прибуде до Чернівців після обіду», - повідомив він.



В ході візиту президент Зеленський планує оглянути наслідки паводків в області та відвідати об'єкти програми «Велике будівництво».

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