



Як повернути гроші за пробне ЗНО - 03.07.2020 12:51

Станом на сьогодні, 3 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки спільно з ПриватБанком повернули гроші за пробне ЗНО в навчальних закладах 86 тис 351 учасників. Сума повернутих коштів становить 21 млн 230 тис. 688 грн.

107 тисяч учасників пробного ЗНО мають картки ПриватБанку, на які перераховуються кошти.

Ще 111 тисяч учасників повинні звернутися в банк, щоб отримати кошти за пробне ЗНО. Таким учасникам необхідно оформити карту безкоштовно за 15 хвилин в будь-якому відділенні ПриватБанку. З собою потрібно мати паспорт або електронну ID-карту.



Якщо учасник / учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну карту в Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.

Картку необхідно оформити як можна швидше. Однак, якщо зараз немає можливості потрапити в банк, є час до кінця листопада - програма повернення коштів буде діяти до 1 грудня 2020 року.

Загальна сума коштів, компенсованих учасникам пробного ЗНО, становить 52 млн 450 тис. Грн. Засоби виплачуються з фонду боротьби з хворобою COVID-19 і її наслідками. 17 червня 2020 Кабінет Міністрів затвердив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО.

Нагадаємо, через погіршення епідеміологічної ситуації в цьому році учасники пробного ЗНО проходили тестування онлайн. 15 червня відбулося пробне ЗНО з української мови та літератури, 17 червня - з решти предметів.

З 1 липня починається повернення грошей за пробне ЗНО. Нагадаємо, через карантин його провели онлайн. Процедуру повернення організували в Міністерстві освіти разом з ПріватБанком.Что потрібно, щоб швидко отримати гроші назад.

Цього року через погіршення епідситуації в зв'язку з коронавірусів учасники пробного ЗНО пройшли його будинку, дистанційно. 15 червня було пробне тестування з української мови та літератури, 17 червня - з решти предметів.

Кожен міг здати максимум два пробних тесту, ціна одного становила від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

17 червня Кабмін затвердив порядок повернення грошей усім учасникам пробного ЗНО. На це підуть майже 52,5 млн грн з фонду боротьби з COVID-19.

Гроші повертаються саме тій людині, хто зареєструвався для участі в пробному ЗНО, інформує МОН. Ні папі, ні мамі, а саме учасникам пробного ЗНО.

Для цього учасник ЗНО повинен мати картку в ПриватБанку. Фінансовий номер телефону в ПриватБанку - тобто той, який прив'язаний до карти - повинен збігатися з номером, вказаним при реєстрації на пробне тестування як основний. Учасники, у яких є картка в Приватбанку, отримають смс про повернення грошей.

Якщо картки немає, потрібно звернутися в будь-яке відділення ПриватБанку і відкрити картку. Це безкоштовно і займе 15 хвилин. З собою потрібно мати український паспорт.

Якщо учасник пробного ЗНО вже є клієнтом банку, але картки у нього немає (наприклад, до цього відкривав депозит), то можна відкрити віртуальну карту в Приват24 і не відвідувати відділення банку.

Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити карту Привату.

Картку потрібно відкрити якомога швидше. Але якщо зараз немає можливості потрапити в банк, є час до кінця листопада - програма повернення грошей діє до 1 грудня 2020.



Фінансовий номер в ПриватБанку може не збігатися з номером телефону, вказаним при реєстрації на пробне ЗНО. Так, буває, що при оформленні карти в Приваті вказують номер іншої людини, наприклад, тата. Або номер, який встиг помінятися.



Нічого страшного. У таких випадках потрібно зайти в сервіс визначення результатів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та поміняти основний номер телефону на той, до якого прив'язана карта.

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