Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям загиблих у збитому Boeing

- 06.07.2020 13:34
Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям загиблих у збитому Boeing

Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям українців, загиблих у збитому в січні 2020 року українському Boeing 737. Про це повідомляє УНІАН.

За словами заступника голови МЗС України Євгена Єніна, 7 липня Тегеран відхилив первинну пропозицію української сторони про виплату компенсацій, проте в Києві сподіваються на продовження переговорів. Він сподівається, що «під впливом ряду факторів» Іран повернеться до переговорного процесу.

Енин підкреслив, що поки рано говорити про конкретні суми компенсації, тому що вони визначаються за результатами комплексної експертизи. За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

Раніше влада Ірану відмовилися посилати чорні ящики Boeing 737, збитого в січні під Тегераном, на Україну. Причиною такого кроку називається затримка Києва з відповіддю Тегерану щодо долі бортових самописців. Чорні ящики, швидше за все, відправлять до Франції.

Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) зазнав аварії, вилетівши з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Загинули 176 осіб, в тому числі громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану, а також дев'ять членів екіпажу. Іран визнав, що збив літак помилково.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: За матеріалами УНІАН

Ключові слова: компкенсація Іран впав літак Боїнг

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Померла вчителька Мері Кей Летурно, яка потрапила у в'зницю за те, що народила дитину від 12 річного учня Раніше скандально відомі Вілі Фуалаау і Мері Кей Летурно оголосили про розлучення
- 08.07.2020 13:15
Петро Порошенко розбив камеру оператору видання «Наш Київ». Журналісти опублікували відео в Facebook.
- 08.07.2020 13:07
Президент Володимир Зеленський відправився до Чернівців Про це повідомили в Офісі президента.
- 08.07.2020 13:02
Смолій пішов ва-банк: думки експертів про гучну відставку глави Нацбанку Глава Нацбанку України (НБУ) Яків Смолій написав заяву про звільнення у зв'язку з
- 07.07.2020 12:48
Cтворено повітряний фільтр, здатний ефективно боротися з COVID-19
- 06.07.2020 11:59
Як повернути гроші за пробне ЗНО Станом на сьогодні, 3 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки спільно
- 03.07.2020 12:51
У Чернівцях повені та й надалі погіршення погоди В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильних дощів почалися паводки
- 22.06.2020 13:05
Шкіряний наряд Кім Кардашьян порівняли з пакетом для сміття. Фото Учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і підприємниця Кім
- 18.06.2020 13:10
На Буковини грабіжник елітного будинку відкрив вогонь по поліції Іноземець, намагаючись втекти з місця злочину, почав стріляти в співробітників поліції. Про це повідомила прес-служба відомства.
- 10.06.2020 17:07
Пожежа на Калинці: винуватця засудили на 3 роки Підприємця засудили на три роки умовно
- 10.06.2020 16:19

Всі новини