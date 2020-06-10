



Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям загиблих у збитому Boeing - 06.07.2020 13:34

Іран відмовився виплачувати компенсації сім'ям українців, загиблих у збитому в січні 2020 року українському Boeing 737. Про це повідомляє УНІАН.

За словами заступника голови МЗС України Євгена Єніна, 7 липня Тегеран відхилив первинну пропозицію української сторони про виплату компенсацій, проте в Києві сподіваються на продовження переговорів. Він сподівається, що «під впливом ряду факторів» Іран повернеться до переговорного процесу.

Енин підкреслив, що поки рано говорити про конкретні суми компенсації, тому що вони визначаються за результатами комплексної експертизи. За словами заступника міністра, сьогодні все залежить від політичної волі іранської сторони.

Раніше влада Ірану відмовилися посилати чорні ящики Boeing 737, збитого в січні під Тегераном, на Україну. Причиною такого кроку називається затримка Києва з відповіддю Тегерану щодо долі бортових самописців. Чорні ящики, швидше за все, відправлять до Франції.

Boeing 737-800 компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) зазнав аварії, вилетівши з аеропорту Тегерана вранці 8 січня. Загинули 176 осіб, в тому числі громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану, а також дев'ять членів екіпажу. Іран визнав, що збив літак помилково.

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Джерело: За матеріалами УНІАН

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