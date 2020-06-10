



Померла вчителька Мері Кей Летурно, яка потрапила у в'зницю за те, що народила дитину від 12 річного учня - 08.07.2020 13:15

Колишня вчителька Мері Кей Летурно (Mary Kay Letourneau), засуджена в 1997 році за згвалтування студента, за якого вона пізніше вийшла заміж, померла від раку у вівторок, 7 липня. Про це повідомляє адвокат 58-річної жінки.

Як повідомлялося раніше, Мері Кей - колишня вчителька, яка відсиділа 7 років у в'язниці за зв'язок з неповнолітньою учнем, розлучається з ним після 12 років шлюбу

20 років тому західний світ вразила історія кохання 34-річної вчительки з США Мері Кей Летурно і її 12-річного учня Вілі Фуалаау. Заборонена зв'язок не залишилася безкарною, і викладачка сім років провела за гратами. Коли Мері Кей звільнили з в'язниці, її на той момент вже повнолітній обранець запропонував зіграти весілля. Однак цей шлюб, як і передбачали психологи та інші експерти, виявився не вічним: днями стало відомо, що Фуалаау і Летурно вирішили розлучитися.

Скандально відомі Вілі Фуалаау і Мері Кей Летурно оголосили про розлучення

У 1997 році жителів США шокував скандал за участю звичайної вчительки середньої школи Мері Кей Летурно і одного з її учнів - не по роках рослого Вілі Фуалаау з неблагополучної сім'ї. Незважаючи на численні негаразди і масове цькування, невдовзі вони все-таки возз'єдналися і навіть офіційно зареєстрували свої стосунки. Судячи з численних інтерв'ю, які подружжя охоче роздавали журналістам на протязі всіх цих років, здавалося, що в їхній родині панує цілковита ідилія і пристрасть, як і раніше б'є ключем. Але, як на днях з'ясував портал TMZ, почуття скандально відомої пари один до одного все ж згасли - Віллі подав документи на розлучення, але справжню причину розриву розголошувати не поспішає.

«Дуже погана вчителька»

Роман нині 33-річного Фуалаау і 55-річної Летурно закрутився ще 20 років тому, і викликав широкий суспільний резонанс. Навчаючись у шостому класі, 12-річний Віллі на спір вирішив зачарувати свою викладачку, яка на той момент була заміжня і виховувала чотирьох дітей.

Самовпевнений юнак швидко затесався в любимчики до Мері Кей. Досить швидко з відмінного учня Вілі перекваліфікувався на такого ж здатного коханця.

Дивно, але різниця у віці і той, факт, що Віллі - неповнолітній, не збентежили американку, не з чуток знайому з сімейними цінностями. Під час літніх канікул вона повністю віддалася почуттям до малолітнього обранцеві.

До пори до часу про інтимні стосунки викладачки і її учня ніхто не здогадувався. Але незабаром про їхню спорідненість дізнався Стів Летурно, чоловік Мері Кей, за якого вона вийшла заміж виключно з волі своїх батьків. Коли розсекретила роман Летурно зі школярем, її шлюб був вже на волоску. Чоловік не став покривати невірну дружину і сам звернувся в поліцію. Вили швидко вивели на чисту воду, і він у всьому зізнався. Юнака, звичайно ж, відпустили, а ось його доросле, та до того ж ще і вагітну, пасію чекало найсуворіше покарання.

Продовження після реклами

У травні 1997 року вона народила дочку Одрі, яку віддали на виховання матері Вілі, а ще через пару місяців їй винесли вирок - півроку колонії за розтління малолітньої.

Через три місяці після цього Летурно достроково випустили з умовою, що вона не буде контактувати з неповнолітнім коханцем і пройде курс реабілітації для ґвалтівників.

Стримуватися Мері Кей змогла недовго: в лютому 1998 року її застукали в автомобілі з Вілі. Займалася пара, звичайно ж, «повторенням пройденого» ... Зрештою, Летурно повторно заарештували. Однак на цей раз поблажок багатодітній матері ніхто робити не став: її засудили на сім з половиною років в'язниці без права побачень і листування з Фуалаау. У висновку вона народила другу дочку від Вілі, яку назвала Джорджією.

Час у в'язниці колишня вчителька даром не витрачала і написала кілька книг про свій зв'язок з учнем. В Європі вони стали бестселерами. Крім того, Мері Кей за власною ініціативою почала навчати малоосвічених ув'язнених, а також захопилася створенням аудіо-книг для людей з вадами зору. Але зразкову поведінку все ж не допомогло їй скостити термін.

Щасливий кінець?

У серпні 2004 року Летурно вийшла на свободу. Весь цей час її не переставав чекати Фуалаау, який і сам чимало натерпівся за довгих сім років в розлуці з коханою. Молода людина, ледь витримує вантаж звалилася на нього сумнівною слави і відповідальності, страждав від депресії і цілого ряду залежностей, з якими з перемінним успіхом боровся.

Коли улюблена жінка Вілі звільнилася, йому вже стукнув 21 рік. З пропозицією руки і серця він затягувати не став. Мері Кей, природно, відповіла батькові своїх молодших дочок згодою. Тим більше що перешкод для весілля ніяких вже не було. Ще в 1999 році перший чоловік Летурно офіційно розлучився з нею і переїхав подалі від ганьби на Аляску, прихопивши з собою їх четверо дітей.

Продовження після реклами

На своєму весіллі в 2005 році Мері Кей і Вілі непогано заробили, адже про подальшу долю «американської совратітельніца» хотіла знати вся велика країна.

Видання Entertainment Tonight навіть вело спеціальний репортаж з події, на якому зібралося понад дві сотні різношерстих гостей - і колишні учні Летурно, і її сусідки по камері.

Про своє сімейне життя подружжя Фуалаау перший час охоче розповідала журналістам. Однак, втомившись від підвищеної уваги до себе, вони вирішили пожити нормальним життям: Вілі став діджеєм, і Мері Кей теж знайшла роботу - вона влаштувалася секретарем-референтом в юридичну контору (за фахом працювати їй суворо заборонили, - прим. Woman.ru) . До речі, переїжджати з рідного Сіетла вони не стали. В одному з останніх спільних інтерв'ю в 2015 році вони зізналися, що не соромляться свого минулого і не приховують нічого від дочок.

«Ми ніколи не говорили з дівчатками про те, що сталося. Вони і так все знають, адже вони росли з цим », - сказала тоді Мері Кей.

З того моменту пройшло два роки. Як тільки пристрасті більш менш вляглися, в кінці травня у преси знову з'явився привід згадати справи давно минулих днів: справа в тому, що Віллі вирішив подати на розлучення. Офіційна причина поки що залишається загадкою, проте інсайдери вже розповіли таблоїдам, що справа в зраді.

Всі новини