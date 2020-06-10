



Шкіряний наряд Кім Кардашьян порівняли з пакетом для сміття. Фото - 18.06.2020 13:10

Шкіряний наряд Кім Кардашьян з глибоким декольте порівняли з пакетом для сміття

Учасниця реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і підприємниця Кім Кардашьян-Уест пройшлася вулицями Лос-Анджелеса у відвертому вбранні і медичній масці і піддалася критиці. Її фотографії публікує Daily Mail.

На розміщених кадрах 39-річна знаменитість направляється до машини в шкіряному комбінезоні кольору хакі з глибоким декольте. Кардашьян також одягла високі замшеві чоботи в тон наряду і бежеву захисну маску. В руках вона тримає маленьку сумку Hermes.



Користувачі облаяли зовнішній вигляд зірки, порівнявши її наряд з пакетом для сміття та памперсом. «Що ти взагалі на себе напнула?», «Добре, що Кім одягла маску, і нам не доведеться бачити її пластикове особа», «Її комбінезон виглядає як пакет для сміття», «Вона виглядає безглуздо», «Таке відчуття, що вона наділу на себе шкіряний памперс »,« Як завжди виглядаєш жахливо », - висловлювалися шанувальники.

У липні Кім Кардашьян порадувала фанатів знімком з червоним волоссям і декольте. Підприємниця зробила Селфі, на якому вона зображена в помаранчевому кроп-топі з розстебнутими гудзиками в області грудей. Передплатники оцінили зміни в зовнішності Кардашьян і захопилися її новим кольором волосся.

Платинова Буковина Чернівці

Джерело: Фото - соцмережі

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