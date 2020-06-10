



Петро Порошенко розбив камеру оператору видання «Наш Київ». - 08.07.2020 13:07

Колишній президент України Петро Порошенко розбив камеру оператору видання «Наш Київ». Журналісти опублікували відео в Facebook.

Інцидент стався біля Печерського суду в Києві, який має обрати Порошенко запобіжний захід у справі про незаконне призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки. На кадрах видно, як колишній президент вітає присутніх прихильників і тисне їм руки. Підійшовши до оператора, він штовхає камеру рукою.

Раніше стало відомо, що одного з колишніх українських прикордонників звинуватили в незаконному переправленні через кордон в 2018 році Порошенко і його сім'ї, які вирушили відпочивати на Мальдіви.

Джерело: Фото видання Схеми

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