



Пожежа на Калинці: винуватця засудили на 3 роки - 10.06.2020 16:19

Підприємця засудили на три роки умовно

Чернівецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення відносно 36-річного мешканця Кіцманського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі та заподіяло майнову шкоду у великому розмірі).

Так, у березні 2018 року, чоловік, будучи фізичною особою-підприємцем та здійснюючи підприємницьку діяльність на території КП «Калинівський ринок», залучив до виконання електрозварювальних робіт сторонню особу, внаслідок чого відбулось загорання килимових виробів у приміщенні торгівельного павільйону, яке поширилось на суміжні торгівельні павільйони.

Пожежею знищено 43 торгівельних павільйони та частково пошкоджено 7, чим заподіяно матеріальної шкоди КП «Калинівський ринок» на суму близько півмільйона гривень.



Незважаючи на невизнання у ході судового розгляду обвинуваченим своєї вини, суд прийшов до висновку, що вина чоловіка повністю підтверджується зібраними стороною обвинувачення та дослідженими під час судового розгляду доказами та показаннями свідків.

Суд призначив обвинуваченому покарання у виді трьох років обмеження волі та, на підставі ст.75 КК України, звільнив його від відбування призначеного покарання з трирічним іспитовим строком. Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Чернівецькій області.

Платинова Буковина, Чернівці

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