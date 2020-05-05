



Названі найпопулярніші кінозлодій всіх часів - 18.05.2020 15:43

Названі найпопулярніші кінозлодій всіх часів. Про це повідомляє New York Post з посиланням на дані сайту TopCasinoBonus.

Портал проаналізував відгуки критиків в сервісі RottenTomatoes, пошукові запити в Google, а також кількість переглядів сторінок героїв на «Вікіпедії». Лідером рейтингу став Танос у виконанні Джоша Броліна. На другому місці опинився Дарт Вейдер з четвертої частини «Зоряних воєн», якого зіграв Девід Проуз. Замкнув тройоку лідерів Джокер з фільму «Темний лицар», роль якого дісталася Хіту Леджеру.

В першу десятку потрапили і такі кінозлодій, як Волан-де-Морт, Кайло Рен, Ганнібал Лектер, Термінатор, Імператор Палпатин, Чужий і лорд Фаркуад. У рейтингу також були представлені улюблені антагоністи жителів різних країн. Так, найбільш популярним лиходієм серед росіян став Танос, а жителі Малі виявилися прихильниками Тоні Монтани з кримінальної драми «Обличчя зі шрамом».

Весною 2019 року видання The Independent склало список з 35 головних лиходіїв з серіалів. Очолила рейтинг Серсея Ланністер з «Ігри престолів», яку грає Ліна Хіді. Друге місце зайняв Джим Феннер з британського серіалу «Погані дівчата» у виконанні Джека Елліса. Третє - Гай Балтар з шоу «Зоряний крейсер Галактика», якого зіграв Джеймс Келліс.

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