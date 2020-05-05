Як працюватимуть фітнес, спортзали, басейни у Чернівцях після карантину?- 20.05.2020 10:36
На сайті Міністерства охорони здоров'я опубліковано розпорядження Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшко про проведення громадського обговорення деяких вимог до протиепідемічним заходам на II і III етапах виходу з карантину.
У цьому розпорядженні є рекомендації по роботі спортивних залів, фітнес-клубів і спортивних майданчиках під час карантину.
Зокрема, в документі прописані такі тимчасові вимоги:
- перевіряти температуру тіла всіх працівників установи перед початком зміни і не допускати до роботи тих, у кого температура вище 37 градусів або є симптоми ГРВІ;
- на вході перевіряти температуру всім відвідувачам і не пускати тих, у кого вона вище 37,2 градуса або є симптоми ГРВІ;
- в приміщенні не повинно знаходитися більше однієї людини на 10 кв. м площі залу для індивідуальних занять і не більше однієї людини на 5 кв. м площі залу для групових або командних занять. При цьому кількість людей в групі не може перевищувати 10, а групові та командні заняття можна буде проводити виключно за попереднім записом;
- на вході потрібно організувати місце для обробки рук антисептиками, які відповідають вимогам МОЗ. У зонах проведення занять також повинні бути антисептики, паперові рушники та урни;
- нагадувати клієнтам про необхідність гігієни, дезінфекції рук і спортивного інвентарю після використання;
- тренажери для кардіозанятій, які передбачають тривалий цикл використання одним клієнтом, повинні бути розміщені з інтервалом не менше 2,5 метра один від одного.
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