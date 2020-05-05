Рада скасувала засідання через хворого на коронавірус депутата- 20.05.2020 13:26
Верховна Рада внесла зміни до календарного плану проведення третьої сесії, замінивши заплановані на 21 і 22 травня пленарні засідання роботою в комітетах.
Як передає БізнесЦензор, за ухвалення відповідного рішення проголосували 311 депутатів.
Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пояснив, що така пропозиція пов'язана захворюванням народного депутата коронавирусной хворобою COVID-19 і оголошенням депутатської фракції політичної партії "Батьківщина" про перебування на самоізоляції.
Як повідомлялося, вранці стало відомо, що у народного депутата від "Батьківщини" Олега Мейдіча виявлений коронавірус, після чого його фракція пішла на самоізоляцію, поки її депутати не пройдуть тест на коронавірус і не переконаються, що здорові.
Нагадаємо, Верховна Рада відновила сесійні пленарні засідання лише напередодні, 20 травня. До цього з початку введення карантину в Україні в середині березня проводилися тільки позачергові засідання парламента
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