



Анаферон - не ліки! Там немає діючої речовини! - 19.05.2020 14:54

На жаль, Lenta ru вирішила прорекламувати препарати, в яких немає діючої речовини. Зараз це активно обговорюють в співтоваристві Комісія по боротьбі з лженаукою.

Заголовок статті від 18 травня говорить: «Ефективність вітчизняного Анаферон дитячого оцінили в США».

Виявляється, що дослідження «Анаферон дитячого» було опубліковано «на ресурсі Національного інституту здоров'я Департаменту охорони здоров'я США - ClinicalTrials.gov».

Проблема в тому, що з цього не випливає, що:

«Анаферон дитячий - вже другий вітчизняний противірусний препарат, ефективність якого визнана Національним інститутом здоров'я Департаменту охорони здоров'я США».

Колега Денис Румянцев вже звернув увагу на дисклеймер, який відкрито викладений на сайті clinicaltrials. gov:

«Відповідальність за безпеку і наукову достовірність цього дослідження лежить на спонсорах дослідження і дослідників. Перерахування дослідження не означає, що воно було оцінено федеральним урядом США. Прочитайте наш відмова від відповідальності ».

Споносором дослідження є компанія Матеріа Медика Холдинг, яка і виробляє «Анаферон дитячий». Колега Петро Талантів звернув увагу, що саме дослідження проводилося в Росії і Узбекистані.

А колега Ірина Рейново нагадала, що виробники Анаферона погрожували подавати в суд на ЗМІ, які повідомляють про їх препаратах недостовірну інформацію:

«Ми офіційно заявляємо - нами будуть направлятися відповідні звернення в Роскомнадзор, правоохоронні органи в разі виявлення фактів поширення неправдивих відомостей про лікарські препарати« Анаферон» і «Ергоферон »в зв'язку з пандемією. Щодо осіб, які розповсюджують недостовірну і наклепницьку інформацію про якість, ефективність та безпечність препаратів, нами будуть застосовуватися всі передбачені чинним законодавством заходи ».

Подадуть виробники Анаферона в суд на Ленту.ру за дезінформування людей про їхні препарати? Звичайно ні, адже, швидше за все, самі і замовили публікацію.

До речі, під цією новиною від 18 травня було три коментаря. Два з них я встиг подивитися: в них вказували, що Лента.ру не права. Тепер коментарі закриті. Обгрунтування дуже сильне: «Коментарі до матеріалу закриті у зв'язку із закінченням терміну його актуальності». Для новини від 18 травня, ага.

Лента ру! невже репутація ЗМІ сьогодні так мало коштує, що можна рекламувати навіть препарати, в яких немає діючої речовини? Будь ласка, напишіть спростування.

Нагадаю, що вже чотири статті про препарати компанії Матерії Медики Холдинг відкликані з наукових журналів. Ще дві статті позначені редакціями як «сумнівні». Це вказує на низьку якість їх наукових досліджень.

Але взагалі дивно обговорювати якість досліджень, коли мова йде про медичне аналогу вічного двигуна.

Так само складно повірити в чесність компанії, яка рекламує себе подібним чином.

Олександр Панчин

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