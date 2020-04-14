8 мая в Черновицкой области 82 новых случая COVID-19- 09.05.2020 13:30
председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook сообщил что к сожалению в течение суток мая 2020 от осложнений новой коронавирусной инфекции скончались еще трое жителей Черновицкой облисти, также 8 мая в Черновицкой области 82 новых случая COVID-19 "Хочу сообщить о результатах лабораторного центра с нашего поля битвы с этой коронавирусной инфекцией, которая, к большому сожалению, еще не отступает, и уже наперед вам говорю, что-то не очень быстро собирается от нас убегать", - отметил Сергей.
В течение суток, по словам Осачука, лабораторный центр на Буковине исследовал 376 новых образцов.
Также сообщается, что от COVID-19 выздоровели еще 19 буковинцев. "Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - добавил глава облгосадминистрации
Коментарі (0)
Другие новости:
- 09.05.2020 13:39
- 09.05.2020 13:15
- 09.05.2020 00:40
- 05.05.2020 12:54
- 20.04.2020 15:37
- 20.04.2020 15:14
- 20.04.2020 14:01
- 17.04.2020 22:04
- 16.04.2020 11:00
- 14.04.2020 12:09