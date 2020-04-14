8 мая в Черновицкой области 82 новых случая COVID-19

- 09.05.2020 13:30
8 мая в Черновицкой области 82 новых случая COVID-19

председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook сообщил что к сожалению в течение суток  мая 2020 от осложнений новой коронавирусной инфекции скончались еще трое жителей Черновицкой облисти, также 8 мая в Черновицкой области 82 новых случая COVID-19 "Хочу сообщить о результатах лабораторного центра с нашего поля битвы с этой коронавирусной инфекцией, которая, к большому сожалению, еще не отступает, и уже наперед вам говорю, что-то не очень быстро собирается от нас убегать", - отметил Сергей.

В течение суток, по словам Осачука, лабораторный центр на Буковине исследовал 376 новых образцов.

Также сообщается, что от COVID-19 выздоровели еще 19 буковинцев. "Они дважды получили отрицательные результаты тестов", - добавил глава облгосадминистрации

Ключові слова: коронавирус Черновцы

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