Число проявів антисемітизму по всьому світу виросло

- 20.04.2020 15:14
Число проявів антисемітизму по всьому світу виросло

Число проявів антисемітизму по всьому світу виросло на 18 відсотків у порівнянні з попереднім роком. Про це повідомляється в щорічній доповіді Центру Кантора за 2019 рік.

За даними Тель-Авівського університету, за минулий рік зафіксовано 456 антисемітських інцидентів із застосуванням насильства, а в позаминулому їх було 387. У результаті загинули семеро євреїв, а зростання антисемітських настроїв спостерігається в більшості країн.

Автори доповіді згадали напад на синагогу в німецькому Галле 9 жовтня 2019 року: хоча жертвами нападника стали випадкові люди, початкової його метою були саме місцеві іудеї. Всього в Німеччині за 2019 рік зареєстровано понад 1,8 тисячі антисемітських інцидентів, тобто 5 випадків в день

Основними противниками євреїв, іудеїв і сіоністів називають ультраправі й ультраліві групи, проте згадується і нове явище: нападу з боку чорношкірих в США. За антисемітські атаки там відповідальні «Чорні євреї» (Black Hebrew Israelites) і «Нація ісламу» (Nation of Islam).

Також вказується на те, що в зв'язку з пандемією коронавируса SARS-CoV-2 в світі поширюються старовинні стереотипи про євреїв як про ворогів християн і рознощиками хвороби.

25 березня повідомлялося, що в американських радикальних групах в соціальних мережах і месенджерах зростає число закликів навмисно заражати коронавірусів нового типу євреїв і поліцейських.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: антисемітизм у світі статистика 2020, квітень 2020

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Буковинські поліцейські забезпечили охорону публічного порядку під час проведення богослужінь з нагоди Великодня У ніч з 18 на 19 квітня на території Чернівецької області відбулося понад
- 20.04.2020 15:37
Як отримати соціальну допомогу на карантині? Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко заявив, що
- 20.04.2020 14:01
Домашнє насильство у Чернівцях. Куди звертатися? Як свідчить статистика, з початку дії карантинних обмежень кількість фактів домашнього
- 17.04.2020 22:04
У Дніпропетровській області - 8 нових випадків COVID-19 Коронавірусние хвороба підтвердили у жителів Кривого Рогу, Дніпра, Петропавлівки, Покрова і Першотравенськ.
- 16.04.2020 11:00
Чи буде зростати Біткоїн? Наразі ні. У середу, 15 квітня, біткоіни продовжив падіння, так і не пробивши рівень $ 7500
- 14.04.2020 12:09
Лікарі онлайн у Чернівцях. Список Список лікарів, які онлайн та безкоштовно будуть консультувати хворих
- 13.04.2020 13:25
Коронавірус назвали самим серйозним захворюванням за сто років Лікар однієї з клінік Нью-Йорка Марлен Каплан заявив, що коронавірус є серйозним захворюванням в
- 13.04.2020 11:04
Митниця склала на 38% більше протоколів про порушення митних правил Сумарно Митниця виявила правопорушень на 554,6 млн гривень.
- 09.04.2020 13:25
Бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами Державна митна служба почала тестування софту для приєднання до Нової
- 04.04.2020 09:55
Ремонт двигунів вантажівок Чернівці СТО СКІФ проводить ремонт двигунів вантажівок.
- 03.04.2020 11:08

Всі новини