



Число проявів антисемітизму по всьому світу виросло - 20.04.2020 15:14

Число проявів антисемітизму по всьому світу виросло на 18 відсотків у порівнянні з попереднім роком. Про це повідомляється в щорічній доповіді Центру Кантора за 2019 рік.

За даними Тель-Авівського університету, за минулий рік зафіксовано 456 антисемітських інцидентів із застосуванням насильства, а в позаминулому їх було 387. У результаті загинули семеро євреїв, а зростання антисемітських настроїв спостерігається в більшості країн.

Автори доповіді згадали напад на синагогу в німецькому Галле 9 жовтня 2019 року: хоча жертвами нападника стали випадкові люди, початкової його метою були саме місцеві іудеї. Всього в Німеччині за 2019 рік зареєстровано понад 1,8 тисячі антисемітських інцидентів, тобто 5 випадків в день

Основними противниками євреїв, іудеїв і сіоністів називають ультраправі й ультраліві групи, проте згадується і нове явище: нападу з боку чорношкірих в США. За антисемітські атаки там відповідальні «Чорні євреї» (Black Hebrew Israelites) і «Нація ісламу» (Nation of Islam).

Також вказується на те, що в зв'язку з пандемією коронавируса SARS-CoV-2 в світі поширюються старовинні стереотипи про євреїв як про ворогів християн і рознощиками хвороби.

25 березня повідомлялося, що в американських радикальних групах в соціальних мережах і месенджерах зростає число закликів навмисно заражати коронавірусів нового типу євреїв і поліцейських.

Платинова Буковина, Чернівці

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