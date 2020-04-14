



Чи буде зростати Біткоїн? Наразі ні. - 14.04.2020 12:09

У середу, 15 квітня, біткоіни продовжив падіння, так і не пробивши рівень $ 7500.. Формування патерну «висхідний клин» було виявлено ще на початку квітня. Його підтвердження ми отримали 10 квітня, коли ціна вийшла за нижню межу «висхідного каналу».

На ринку також сформувався ще один ведмежий патерн «спадний канал». Підсумовуємо ефект патернів і отримуємо ведмежий сигнал на подальше падіння.

Патерни є лише частиною технічного аналізу. Дуже важливо знаходити і інші ринкові закономірності.

Середні ковзаючі є незамінними інструментами при комплексному аналізі ринку. Скориставшись середніми 50 і 200 (EMA 50, 200), ми можемо помітити як ціна стрімко пробила обидві ковзаючі 10 квітня, якраз коли підтвердився патерн «висхідний клин».

На даний момент ціна знаходиться під середніми ковзаючими, які часто можна використовувати як рівні опору і підтримки. Це є ще одним технічним аргументом на користь того, що біткоіни може продовжити падіння.

Тепер трохи про ринкову механіці і психології. Ми знаємо, що за рівнем $ 6500 знаходиться велика кількість ордерів стоп-лосс трейдерів, які відкрили довгі позиції (лонг). Їх ліквідація призведе до подальшого падіння. Зверніть увагу на зони, виділені квадратами. Так виглядають фази накопичення на зростаючому ринку. Там було багато покупок.

Після кожного істотного імпульсу формується флет, де трейдери, які не встигли зловити стрімке зростання, починають відкривати довгі позиції. До них також приєднуються і ті трейдери, які збільшують свої лонг-позиції, так як встигли зловити стрибок і за рахунок прибутку можуть дозволити собі підвищити ризик.

З огляду на азартність кріптовалютних трейдерів, багато ще й відкрили маржинальний позиції, тим самим піддаючи себе на можливий ризик ліквідації. На графіку я надав вам співвідношення коротких проти довгих позицій за даними від Bitmex. Зверніть увагу на сильний приріст лонг-позицій саме в ці періоди. На основі цього і робляться висновки, де зосереджені стоп-лосс ордера і де знаходиться зона ліквідації.

Фундаментальним аргументом на користь того, що біткоіни не готовий до зростання, виступає поширення пандемії. Чим довше люди будуть сидіти вдома, тим тугіше доведеться затягнути паски. Біткоіни є один з найбільш високоризикових активів на глобальному ринку, що ставить його першим в списку активів, які люди будуть продавати.

Поки ринок наповнений негативними новинами, рівень страху і невизначеності залишиться високим.

Кріптовалютний ринок вкрай волатильним. Застосовуйте основоположні принципи ризик-менеджменту. Чи не забуваєте про стоп-лосс і не завищувати ризики.

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Платинова Буковина, Чернівці

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