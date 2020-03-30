У Дніпропетровській області - 8 нових випадків COVID-19- 16.04.2020 11:00
У Дніпропетровській області - 8 нових випадків COVID-19. Коронавірусние хвороба підтвердили у жителів Кривого Рогу, Дніпра, Петропавлівки, Покрова і Першотравенськ.
«На сьогодні в області є 82 випадки захворювання коронавірус. Вчора COVID-19 підтвердили в трьох дніпрян і двох жителів Петропавлівки.
Також по одному новому випадку зафіксували в Кривому Розі, Петропавлівці і Покрові, - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. - Ще 36 жителів Дніпропетровщини зараз очікують результатів лабораторних досліджень ».
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