



Бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами - 04.04.2020 09:55

Український бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами — Митниця тестує софт для приєднання до Системи спільного транзиту (NCTS)/

Державна митна служба почала тестування софту для приєднання до Нової комп'ютеризованої транзитної системи (NCTS). NCTS дає, зокрема, можливість українській митниці напряму обмінюватися даними щодо результатів митного контролю з митними органами країн ЄС і навпаки.

У вересні 2019 р. Верховна Рада ухвалила Закон "Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи". Закон передбачає приєднання до відповідної Конвенції після успішного тестування NCTS в Україні (процес триватиме близько року). Членами цієї Конвенції є 35 країн.

Необхідний програмний комплекс для приєднання до NCTS у грудні 2019-го Держмитслужбі подарувала литовська митниця. ЄС фінансує його розгортання в країні, адаптацію та переклад. Технічну підтримку по реалізації проекту надає грецька компанія IntraSoft — переможець тендеру, проведеного EU4PFM.

Наразі митний пункт аеропорту “Бориспіль” та Київська митниця успішно здійснили пробний обмін митними деклараціями у тестовому середовищі. Далі — тестування електронної передачі даних між митницями в межах України. Після проведення навчання, бізнес, фінансові гаранти і самі митники будуть використовувати систему в межах країни (в “українському домені”). Коли Держмитслужба успішно відтестує взаємодію всіх учасників, це дозволить Україні приєднатися до згаданої Конвенції.

Серед переваг участі в NCTS:

для бізнесу:

можливість здійснювати обмін електронними даними з митницею,

прозоріші правила транзиту товарів, а отже, зменшення корупційних ризиків;

запровадження спеціальних транзитних спрощень: наприклад, підприємство матиме право при поданні електронної транзитної декларації на самостійне пломбування товару та його вивезення з власного складу без пред'явлення митниці відправлення.

для митниці:

прямий обмін даними між українською митницею та митними органами країн ЄС. Це дасть можливість попередити шахрайські дії з товаросупровідними документами, коли, наприклад, в Україні заявляється одна вартість товару, а в Польщі — інша;

обробка декларацій та контроль транзитного руху проводиться в онлайн-режимі;

кращий аналіз ризиків щодо переміщення товару;

суттєве скорочення кількості і строків процедур під час митного оформлення та митного контролю.

Станом на сьогодні Нова митниця вже розробила окремі проекти та надала пропозиції до нормативно-правових актів для впровадження NCTS в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: пресслужба Державної митної служби України

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