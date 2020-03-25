Правоохоронці Буковини викрили незаконний продаж засобів індивідуального захисту

- 03.04.2020 09:45
Правоохоронці Буковини викрили незаконний продаж засобів індивідуального захисту

Через мережу Інтернет чернівчанин здійснював незаконний продаж протермінованих масок індивідуального захисту й антисептичних засобів підпільного виробництва.

Співробітники Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області спільно з територіальним підрозділом кіберполіції викрили під час моніторингу мережі Інтернет невідомого громадянина, що здійснював через веб-ресурси незаконний продаж масок та антисептичних засобів.

Особу правопорушника поліція встановила: ним виявився 47-річний буковинець, який розміщував на різних онлайн-сервісах оголошення з продажу засобів індивідуального захисту. При цьому він не є суб’єктом господарювання і не має права здійснювати відповідний вид діяльності.

Співробітники Чернівецького відділу поліції вилучили 524 маски індивідуального захисту та 425 флаконів антисептичних засобів.

На порушника поліцейські склали адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 (Порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото - ілюстрація

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Ключові слова: маски Чернівці, антисептік Чернівці

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