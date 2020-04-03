Чи потрібна маска? Рекомендації ВОЗ

- 03.04.2020 10:20
Чи потрібна маска? Рекомендації ВОЗ

 Рекомендації ВООЗ для населення в зв'язку c поширенням нового коронавируса (2019 nCoV):

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У яких випадках слід носити маску

Здоровим людям носити маску слід, тільки якщо вони надають допомогу людині з підозрою на інфекцію 2019 nCoV.
Якщо ви кашляєте або чхаєте, носите маску.

Маски є ефективним засобом тільки в комбінації з регулярною обробкою рук спиртовмісних антисептиком або водою з милом.
Якщо ви користуєтеся маскою, вам слід знати правила використання та утилізації одноразових медичних масок.

Як надягати, використовувати, знімати і утилізувати маску

Перед тим як надіти маску, обробіть руки спиртовмісних засобом або вимийте їх з милом.
Одягніть маску так, щоб вона закривала ніс і рот без зазорів між особою і маскою.
Не торкайтеся маски під час використання; в разі дотику обробіть руки спиртовмісних засобом і вимийте їх з милом.
Як тільки маска стає сирої, замініть її на нову, і не використовуйте одноразові маски повторно.
Щоб зняти маску: зніміть маску, тримаючись за гумки ззаду (не торкаючись до передньої частини маски); і відразу ж викиньте в закривається контейнер для відходів; обробіть руки спиртовмісних засобом або вимийте їх з милом

Платинова Буковина, Чернівці

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