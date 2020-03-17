Призначено нового керівника Герцаївського відділення поліції

- 17.03.2020 12:25
Призначено нового керівника Герцаївського відділення поліції

На посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника став 38-річний майор поліції Григорій Якобчук. Новий очільник герцаївської поліції в органах внутрішніх справ з 2008 року. До цього часу перебував на посаді начальника Тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

 

Представив особовому складу Герцаївського відділення поліції нового керівника заступник начальника ГУНП Чернівецької області полковник поліції Ігор Доголіч. Також побажав новопризначеному керівнику успiшно виконувати службовi завдання та сумлінно працювати задля безпеки i спокою громадян.

 

Керівництво Головного управління Національної поліції Чернівецької області очікує від нового начальника високого рівня організації роботи й досягти того, щоб населення відчувало надійний захист та всебічну підтримку правоохоронців.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Бізнес зможе подавати одну митну декларацію при переміщенні вантажу 35 країнами Державна митна служба почала тестування софту для приєднання до Нової
- 04.04.2020 09:55
Ремонт двигунів вантажівок Чернівці СТО СКІФ проводить ремонт двигунів вантажівок.
- 03.04.2020 11:08
Чи потрібна маска? Рекомендації ВОЗ У яких випадках слід носити маску
- 03.04.2020 10:20
Пенсіонерам літнього віку встановлено щомісячну доплату
- 03.04.2020 10:14
Правоохоронці Буковини викрили незаконний продаж засобів індивідуального захисту Через мережу Інтернет чернівчанин здійснював незаконний продаж протермінованих масок індивідуального захисту й
- 03.04.2020 09:45
Сварка любих металів у Чернівцях Тим, хто експлуатує різні механізми, доводиться іноді стикатися з необхідністю наплавить метал в тому
- 01.04.2020 12:06
Карантин в Україні може тривати до 8 місяців Все залежить від того, як буде розвиватися ситуація з поширенням коронавируса COVID-19 в країні.
- 30.03.2020 21:23
У Чернівцях поліцейські оперативно розшукали крадія мобільного телефону До поліції із заявою звернулася пенсіонерка і повідомила про
- 30.03.2020 12:09
Лікарі онлайн у Чернівцях. Список Список лікарів, які онлайн та безкоштовно будуть консультувати хворих
- 27.03.2020 13:25
С 87 до 14 579 человек. Рост заболеваемости Covid-19 за 27 дней в Великобритании То есть количество подтвержденных случаев заражения выросло в четыре раза с 20.07.2020 по 27.07.2020
- 27.03.2020 09:06

Всі новини