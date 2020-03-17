



Призначено нового керівника Герцаївського відділення поліції - 17.03.2020 12:25

На посаду тимчасово виконуючого обов’язки начальника став 38-річний майор поліції Григорій Якобчук. Новий очільник герцаївської поліції в органах внутрішніх справ з 2008 року. До цього часу перебував на посаді начальника Тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Представив особовому складу Герцаївського відділення поліції нового керівника заступник начальника ГУНП Чернівецької області полковник поліції Ігор Доголіч. Також побажав новопризначеному керівнику успiшно виконувати службовi завдання та сумлінно працювати задля безпеки i спокою громадян.

Керівництво Головного управління Національної поліції Чернівецької області очікує від нового начальника високого рівня організації роботи й досягти того, щоб населення відчувало надійний захист та всебічну підтримку правоохоронців.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини