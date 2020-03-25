Пластикові вікна з шумоізоляцією

- 25.03.2020 15:08
Пластикові вікна з шумоізоляцією

e-mail: viknaroyal@gmail.com

Тел.: (0372) 58-92-24

(066) 99-1111-8

(096) 86-9999-1

Погодьтеся, що купити якісні вікна по отимальній ціні - дуже вдала ідея. На термін експлуатації впливає не тільки якість матеріалів, але також досвід фахівців, грамотне проектування, вибір найбільш підходящої конструкції, установка з урахуванням всіх особливостей віконного отвору. Для повної впевненості в тому, що скління захистить будинок від шуму, пилу і втрати тепла, має сенс звернутися до професіоналів. Компанія «Royal» на протязі 15 років займається продажем та встановденням якісних пластикових вікон від виробника в Чернівцях і області.

Відповідно до нашої політики в якості ми прийняли рішення працювати тільки з тими ПВХ-профілями, які оптимально підходять саме для українського клімату. Це є гарантією того, що вікна будуть справно служити кілька десятків років. Наша компанія зробила вибір на користь гарної надійності: ми працюємо виключно з профільними системами відомих брендів. Вимірами і монтажем займаються фахівці з багаторічним досвідом і високою кваліфікацією. Ми встановлюємо пластикові вікна в Чернівцях і пропонуємо вигідні умови співпраці як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Ми пропонуємо вікна найбільших виробників профілів для пластикових вікон класу А, який за характеристиками показує вищу кутову міцність і формостійкість. Профілі які ми пропонуємо - це оптимальне співвідношення ціни і якості. Їх надійність обумовлена ​​тим, що при виробництві конструкцій використовуються особливі армуючі підсилювачі. Пластикові елементи виготовляються з сортового стандартизованого сировини, яка проходить скрупульозний аналіз на заводі. Сучасний інженерний підхід до виробництва, ергономічний корпус, стильний дизайн і функціональність - це те, що цінують наші клієнти замовляючі вікна смае у нас!

Щоб почати співпрацю з нами і замовити дійсно надійні вікна, зв'яжіться з менеджером компанії будь-яким зручним для Вас способом:

Адреса: м. Чернівці, вул. Комарова, 8-А

e-mail: viknaroyal@gmail.com

Тел.:
(0372) 58-92-24
(066) 99-1111-8
(096) 86-9999-1

Графік роботи:

Понеділок – п’ятниця 9:00 до 19:00
Субота 9:00 до 14:00
Неділя вихідний

Платинова Буковина, Чернівці

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