



Лікарі онлайн у Чернівцях. Список - 27.03.2020 13:25

Список лікарів, які онлайн та безкоштовно будуть консультувати хворих у період спалаху коронавірусу 2020.



Тепер приходити на прийом до лікарні або викликати швидку допомогу можна у разі крайньої необхідності. Українські лікарі готові безкоштовно дистанційно консультувати людей через Viber, WhatsАpp, Skype (дзвінки – у крайніх випадках). Про це інформує Чернівецький муніципальний контакт центр.

Лікарі, які увійшли до клубу свідомих медиків, працюють у різних лікарнях країни – приватних і державних, ВУЗах і амбулаторіях, вони різні за фахом та досвідом. Медики об’єднались бажанням зробити свій вклад в боротьбу з спільними ворогами: вірусом, панікою та нехваткою медичної допомоги.

Ці спеціалісти найчастіше не мають один до одного ніякого відношення. Вони надали у вільний доступ свої телефони і готові віддати свій час на он-лайн консультації, не зважаючи на перенавантаження на своїх основних робочих місцях і десятки дзвінків від особистих пацієнтів.

Список лікарів готових надавати безкоштовні консультації у Viber та WhatsApp:

Інфекціоністи: +38 (050) 944-19-82 – Тетяна Андріївна

Сімейні лікарі (0 – ∞ р.): +38 (067) 588-77-36 – Лариса Альбінівна

+38 (097) 121-37-23 – Маріанна Андріївна

+38 (067) 955-36-94 – Світлана Сергіївна

+38 (050) 278-59-38 – В’ячеслав Юрійович + психіатрія, терапія

+38 (050) 247-65-99 – Алла Олександрівна

+38 (050) 065-46-72 – Юлія Олександрівна

+38 (050) 048-67-03 – Талик Тарасович

+38 (050) 137-13-80 – Анна Сергіївна

+38 (097) 990-77-67 – Денис Олегович

+38 (099) 409-04-75 – Таміла Олександрівна

+38 (067) 426 15-03 – Євген Ігорович

+38 (099) 722-90-37 – Михайло Михайлович

Терапевти (з 18 років):

+38 (095) 88-75-110 – Анна Володимирівна

+38 (050) 903-73-81 – Галина Василівна

+38 (050) 382-74-57 – Марина Валеріївна

Педіатри (до 18 років):

+38 (067) 761-55-78 – Олександра Вадимівна

+38 (050) 358- 63- 29 (Viber) – Марина Евгеніївна (+алерголог)

+38 (050) 050-07-40 – Світлана

Психологи, психіатри, неврозологи:

+38 (066) 569-16-78 – Євген Васильович

+38 (063) 613-39-63 – Оксана Матвісів

+38 (097) 700-29-22 – Світлана Іванівна – лікар-психотерапевт, психолог

Невропатологи:

+38 (099) 451-57-32 – Галина Володимирівна, дорослий невропатолог.

+38 (063)-515-19-72 – Оксана Юріївна, лікар-невролог.

+38 (050) 94-34-610 – Олена Леонидівна – невропатолог дитячий + неврози + епілепсія

ЛОР + інфо про віруси:

+38 (050) 009-53-90 – Вікторія Станіславівна

+ 38 (097) 119-66-14 – Марта Юріївна

Рентгенологи (+УЗД), але консультують і про віруси:

+38 (095) 939-63-84 – Єлизавета Олександрівна

+38 (067) 766-63-35 – Наталя

+38 (096) 181 99 52 – Ігор Сергійович

+38 (095) 825-08-30 – Світлана Федорівна – рентгенолог

Акушер-гінекологи + консультації по вірусам:

+38 (050) 317-18-69 – Олена Михайлівна

+38 (068) 683-08-69 – Лідія Аркадіївна

+38 (066) 273-61-15 – Вікторія Володимирівна

Ортопеди-травматологи:

+38 (066) 590-45-46 – Катерина Iгорiвна

+38 (050) 235-36-68 – Сергій Валерійович

+38 (067) 236-39-34 – Анна Марківна

+38 (067) 702-35-94 – Назар Олегович

+38 (050) 404-44-43 – Олександр Петрович

Дерматологи:

+38 (067) 814-91-91 – Лейла Іллівна

+38 (050) 177-348-7 – Антон Миколайович – дерматолог

+38 (066) 154-71-49 – Євгенія Анатоліївна – дерматолог

Інші спеціалісти:

+38 (066) 724-38-65 – Єрошкін Олексій Андрійович, нейрохірург

+38 (093) 936-38-61 – Максим Миколайович – проктолог

+38 (050) 310-21-75 – стоматолог

+38 (050) 061-44-87 – Антон Володимирович – судинний хірург + терапія

+38 (050) 537-85-73 – Надія Валеріївна – офтальмолог (пн-пт 9-18)

Платинова Буковина, Чернівці

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