Як працюють пропускні пункти на кордоні з Молдовою?

- 16.03.2020 15:04
Як працюють пропускні пункти на кордоні з Молдовою?

 Як перетнути кордон з Молдовою!?

В рамках протипандемічних заходів на кордоні з Республікою Молдова тимчасово з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року припиняється рух через деякі пункти пропуску.
Це рішення було прийнято Урядом Республіки Молдова із врахуванням рішення Уряду України.

Відповідно до цього рішення:

З 00.00 год. 17 березня 2020 року тимчасово припиняються усі види руху в таких пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон, в межах Чернівецької області: «Вашківці», «Подвір'ївка», «Зелена», «Сокиряни», «Кельменці», «Мамалига-залізничний», «Кельменці - залізничний»,
Перетнути кордон з Республікою Молдова на транспортних засобах можна в пунктах пропуску: «Россошани» та «Мамалига». Пропуск громадян у пішому порядку в цих пунктах пропуску не здійснюється у зв’язку з тим, що пішохідне сполучення тимчасово припинено (згідно з Розпорядженням КМУ від 13 березня 2020 р. № 288-р).
Крім того, функціонуватиме пункт пропуску «Сокиряни-залізничний».
Зможуть в’їхати в Україну: громадяни України; іноземці та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, є подружжям або дітьми громадян України, працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Україні, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей; водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів (в’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ).
Не зможуть в’їхати в Україну: громадяни інших країн та особи без громадянства.
За повідомленнями з офіційних та відкритих джерел:
Зможуть в’їхати в Молдову: громадяни Молдови, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Молдові, водії та обслуговуючий персонал вантажних транспортних засобів, члени екіпажів; працівники дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в Республіці Молдова, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Молдові та члени їх сімей. В’їзд в Молдову інших категорій іноземців та осіб без громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством закордонних справ та євроінтеграції Республіки Молдова.
Не зможуть в’їхати в Молдову: громадяни інших країн (крім перелічених винятків).
НАГАДУЄМО!: РНБО рекомендує громадянам України утриматися від виїзду за кордон, а тим, хто перебуває за кордоном – повернутися до 17 березня (00.00 17 березня припиняються регулярні пасажирські перевезення через державний кордон України).

 

Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кордон з Молдовою правила роботи, чи можна заїхати в Україну з Молдови?

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