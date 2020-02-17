



На ринку праці Украіїни рекордне падіння - 12.03.2020 15:55

“Чорний тиждень”: падіння на ринках і коронавірус загрожують ринку праці



9 березня 2020 року світові фондові ринки продемонстрували рекордне падіння, починаючи з 2008 року. Серед основних причин – зниження цін на нафту та поширення коронавірусу.

На думку експертів, в Україні не розвинений фондовий ринок, і падіння вартості акцій можна не побоюватися. Наша країна імпортує понад 80% споживаних нафтопродуктів, а це означає, що зниження цін на нафту зазвичай вигідно українському платіжному балансу.

Проте ситуація в Україні є складною. Зростання курсу долара ускладнює обслуговування державного боргу України, що загрожує економічними проблемами та може призвести до погіршення стану ринку праці.

Дані вказують, що економічна ситуація в Україні погіршилася ще до так званого “чорного понеділка”. ВВП у січні 2020 року скоротився на 0,5%, при цьому з початку поточного року майже всі види економічної діяльності (крім будівництва та внутрішньої торгівлі), демонстрували скорочення виробництва.

Ще з 2019 року зростають обсяги вивільнення працівників: у другому півріччі роботодавці поінформували державну службу зайнятості про заплановане масове вивільнення 126 тис. працівників, що на третину більше, ніж у другому півріччі 2018 року. «Із загальної кількості попереджених про масове вивільнення більшу частину становили працівники державного управління й соціального страхування, понад 20% – працівники охорони здоров’я», – уточнюють у Державному центрі зайнятості.

Протягом січня-лютого 2020 року роботодавці попередили про заплановане масове вивільнення 67 тис. працівників, що у 2,6 рази (або на 42 тис. осіб) більше, ніж у січні-лютому минулого року, що свідчить про збереження цієї негативної тенденції.

За даними Пенсійного фонду, у січні 2020 року, у порівнянні з відповідним місяцем 2019 року, кількість застрахованих осіб, які сплачують єдиний внесок, скоротилася на 178 тис. до 10,3 млн. осіб.

При цьому в січні-лютому 2020 року послуги державної служби зайнятості отримували 1,2 млн. осіб, що на 8% більше, ніж у відповідному періоді минулого року, з них 471,1 тис. осіб мали статус безробітного.

«Державна служба зайнятості готова докласти зусиль до мінімізації негативних наслідків для ринку праці. Кожен, хто звернеться до служби зайнятості, отримає нашу всебічну підтримку. Це стосується як шукачів роботи, так і роботодавців», – зазначає директор Державного центру зайнятості Ольга Макогон.

Платинова Буковина, Чернівці

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