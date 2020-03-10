



Що буде з курсом долара та євро? - 10.03.2020 11:51

Експерти дали поради щодо купівлі валюти після обвалу цін на нафту

Максимальне зростання вже сталося.



Вранці 9 березня курс долара в деяких обмінниках перевищив 26 гриввні за долар, а євро - 29 гривень. Офіційні курси валют за підсумками торгів на біржі виявилися трохи нижче, але все одно побили рекорди. Що привело до обвалу курсів, чого чекати далі і що зараз робити з гривнею.

«Це не обвал гривні, а вплив зовнішніх чинників»

- У ніч з неділі на понеділок стався рекордний обвал нафтових цін. У порівнянні з п'ятницею в понеділок нафта на різних ринках подешевшала на 25-30%. Це максимальне денне падіння цін з 1991 року. Основна причина - провал угоди ОПЕК +. Маються на увазі країни ОПЕК плюс що приєдналися до них інші країни, що видобувають нафту, в першу чергу Росія.

Експерт Вадим Іосуб розповідає, що угода по скороченню видобутку нафти в рамках ОПЕК + існувало з кінця 2016 року.



- Спочатку для підтримки цін на нафту країни домовилися скоротити видобуток на 1,4 млн барелів на день, потім скорочення збільшили до 1,7 млн ​​барелів. У лютому - на початку березня цього року країни ОПЕК регулярно радилися з приводу того, щоб ще більше скоротити видобуток нафти. Через коронавируса світова економіка сповільнилася, Китай скоротив попит на нафту, отже, ціни на нафту знижувалися, - продовжує Вадим Іосуб. - Начебто все домовилися скоротити видобуток ще на 1,5 млн барелів на добу, але Росія виявилася проти і запропонувала залишити діяли на той момент скорочення. У відповідь на це психанула Саудівська Аравія і сказала: раз нової угоди немає, то і старе вже не діє. Нехай кожен продає нафти стільки, скільки він хоче, і за ту ціну, за яку хоче. У вихідні пішли повідомлення, що Саудівська Аравія стала дуже активно знижувати ціни на свою нафту. Відповідно, в понеділок нафтові торги відкрилися обвалом.

Експерт каже, що ціни на нафту в першу чергу вдарили по російському рублю. Характерно, що коли у Росії був вихідний, біржа не працювала, але банки виставляли як мінімум курси готівкової валюти. Судячи з цих курсів банків, в Росії долар стрибнув до 73-75 російських рублів. В Україні долар теж помітно подорожчав, а євро подорожчав ще сильніше через те, що на світовому ринку євро росте до долара. А ось російський рубль обвалився.

Вадим Іосуб зазначає, що те, що відбувається не можна назвати девальвацією гривні. Це не обвал гривні, а вплив зовнішніх чинників.

За словами експерта, «чого чекати в найближчі дні, не дуже зрозуміло».

Якщо говорити про короткострокову перспективу, то після падіння ближче до 32 доларів за барель нафта марки Brent вже потихеньку приросла до 36 доларів. Якщо нафта продовжить рости, то буде зміцнюватися гривня. Більш довгострокові перспективи залежать від того, чи повернуться країни ОПЕК до перемовин та чи зможуть про щось домовитися.

Якщо нова угода буде, то відновлення цін на нафту може бути досить інтенсивним, а разом з ним зростання гривні і зниження долара. Якщо угоди не буде, то нафту, можливо, підніметься до 40 доларів за барель, але великого зростання чекати не варто.

Готуватися до чогось вже пізно, тому що «все, що могло статися, вже сталося».



- Максимальне зростання іноземних валют уже сталося. Якщо у людини є гроші, які віна хотіла би зберігати, моя рекомендація буде такою ж, яку я міг би дати тиждень або місяць тому. Половину заощаджень я б поклав на депозит в гривні з максимально можливою ставкою, а другу половину розділив між доларом і євро, - радить Вадим Іосуб.

Якщо хтось за старою звичкою захоче «зберегти» гроші, купивши холодильник або телевізор, то він ці гроші не збереже, а витратить. Якщо у людини немає телевізора, він може купити телевізор, але в інших випадках робити це не має сенсу.

«Закріплення цін на нафту на нинішньому рівні і їх відкат - це рівноімовірні сценарії». Старший науковий співробітник дослідницького центру BEROC Дмитро Крук також говорить, що в сьогоднішньому обвалі курсів винні в першу чергу ціни на нафту.

- Хоч в останні півтора року зв'язок гривні з нафтою ослаб, таке масштабне обвалення цін на нафту не могло не вплинути на гривню.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини