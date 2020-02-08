Страх коронавірусу - що робити? Поради психолога

- 05.03.2020 17:40
Страх коронавірусу - що робити? Поради психолога

Відповіді на питання надає психолог Вікторія Шудель

Людина схильна до заражень, інфекцій, і в кожному з нас присутній страх захворіти, заразитися. Тому людина вже 200 років стурбована гігієною. Існують дослідження про те, що гидливість - генетично закладене якість.

Навіть ті, хто тримаються щосили, буває ось так чхнути і ненароком думка шалена: це Coronavirus чи ні?

Навколо нас багато інформації, і взагалі люди в курсі, звертають на цю тему, ці новини увагу. Адже в соц мережах маса інформації на цю тему.

Це інформація, яку ви ніяк не можете перевірити. І чи є можливість ігнорувати це все, що ллється на нас з телеекранів і соцмереж? І як ігнорувати, якщо людині тривожно за своє здоров'я, здоров'я близьких.

 

Але будь ласка пам'ятайте, по суті все що від вас - ви вже зробили. І ви думаю контролюєте все, що можете контролювати. Але часто рівень занепокоєння залежить від того, наскільки людина все-таки турбується бути в місці важливості і переживання про близьких. 

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Хочеться контролювати те, що людина не може контролювати. Хочеться запобігти вірус або який-небудь природний катаклізм ... Але якщо чесно говорити, то чи може людина змінити те, що від нього не залежить? Ні не може. І це буває складно визнати. Тому що у випадку з коронавірусів, фоном у людей "піднімається" яка тема? Тема смертність людини і людства - в глобальному сенсі. Немає епідемії - немає цих думок і переживань.

Найкраще, що можливо сьогодні я вважаю, - прийняти ситуацію що так, в цей раз ситуація така. Прийняти той факт, що переконання про те, що хоч що то під контролем людини - лише ілюзії ... На жаль. І я знаю, з цим нелегко буває примиритися ...

Зберігайте спокій, мийте руки, критично ставитеся до новин з інтернету і ТБ, відпочивайте і гуляйте подалі від великої натовпів людей. Дивіться гумористичні передачі, читайте анекдоти або дивіться веселі ролики. Життя продовжується

Платинова Буковина, Чернівці

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