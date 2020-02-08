



Статистика по коронавірусу станом на 8 березня 2020 року - 08.03.2020 13:42

Китайський коронавірус. Найактуальніше на 8 березня

Число тих, що заразилися новим коронавірусів перевищило 105 тис. Осіб, влада Італії через спалах захворювання закрили 14 провінцій.

За інформацією Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, в країні зареєстровано 80 695 підтверджених випадків захворювання. Число тих, що заразилися в усьому світі, згідно з даними SCMP, становить 105 024 людини.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 7 березня, за межами Китаю вже виявлені 21 110 інфікованих, за добу підтверджені 3633 нових випадки. Випадки зараження виявлені в 93 країнах (плюс п'ять за добу), за межами Китаю від коронавируса померли 413 (плюс 78 за добу) людина. Число видужали від коронавирусной інфекції у всьому світі перевищило 57 тис. Чоловік, повідомила Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Померли 3597 чоловік.



Ситуація в інших країнах

В Італії через спалах коронавируса до 3 квітня закрили на в'їзд і виїзд Ломбардію і ще 14 провінцій.

У США у Нью-Йорку через поширення нового коронавируса оголосили надзвичайний стан. За словами губернатора штату Ендрю Куомо, число підтверджених випадків зараження в Нью-Йорку склало 89.

В Єгипті коронавірус виявили у 45 пасажирів круїзного лайнера Luxor Nile. Росіян серед тих, що заразилися немає.

Позитивний результат на коронавірус показали аналізи, взяті у одного з відвідувачів конференції за участю президента США Дональда Трампа і віце-президента Майкла Пенса.

За добу в Південній Кореї від ускладнень, викликаних коронавірусів, померли 50 осіб. У країні, де стався спалах захворювання, число тих, що заразилися перевищило 7 тис.

У Китаї обвалився готель, в якому знаходилися відправлені на карантин через коронавируса громадяни. З-під завалів рятувальники витягли 50 осіб, двоє з них загинули.

Епідемія вірусу позначилася на китайській торгівлі: імпорт скоротився на 4%, а експорт - відразу на 17,2% в доларовому вираженні. Влада країни безпосередньо зв'язали падіння з коронавірусів. При цьому товарообіг між Росією і Китаєм зріс.

Можливі збитки світової економіки від епідемії може скласти $ 2,7 трлн, підрахували експерти Bloomberg. Вони описали чотири сценарії, за якими буде розвиватися ситуація. У кращому випадку (якщо Китай оперативно впорається з ситуацією) вплив на світову економіку буде стриманим.

Платинова Буковина, Чернівці

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