Відомий фотограф з Москви зробив фото Зеленського для обкладинки The Guardian

- 08.03.2020 14:39
Відомий фотограф з Москви зробив фото Зеленського для обкладинки The Guardian


Відомий фотограф з Москви Артур Бондар став автором знімків президента України Володимира Зеленського для британської газети The Guardian. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Завжди приємно зустріти щирого і емоційного людини замість ділової маски політика найвищого рівня», - зазначив він. Бондар подякував Зеленського за зустріч і приємне спілкування, а також закликав не пропустити свіжий номер газети.

Для заголовного фото в газеті обраний знімок, на якому український лідер поправляє піджак. Усередині друкованого видання опубліковані інтерв'ю і ще два фото із Зеленським. На одному зі знімків президент сидить на столі і широко посміхається, на іншому - тримає руку в кишені.

Бондар, як і Зеленський, народився в Кривому Розі. У 2000 році він переїхав до Києва, де закінчив Київський національний лінгвістичний університет. На його сторінці в Facebook також вказується, що в 2012-му він закінчив Школу мистецтв Тиш (Tisch School Of The Arts), а останнім часом живе в Москві.

Бондар є автором деяких фотогалерей для «Лента.Ру». Наприклад, в серпні 2019 року було опубліковано матеріал з унікальними знімками часів Другої світової війни, які фотограф купив на інтернет-аукціоні у Великобританії.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: фотограф Зеленського з Москви

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