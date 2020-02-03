Перший випадок зараження коронавірусів підтвердили в Румунії- 26.02.2020 17:06
Realitatea повідомила, що ця людина була поміщений на карантин в Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Чиновники в лікарні відмовилися від коментарів ", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Хорватії коронавірус зафіксований у який відвідав Мілан молодої людини.
Перші випадки коронавируса COVID-19 були зафіксовані в Австрії. За непідтвердженою поки інформацією, один з хворих приїхав до Австрії як раз з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні виник великий осередок COVID-19.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, був підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавируса в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфіковані повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавируса 2019 nCoV від людини до людини.
В кінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.
Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавируса COVID-19. Це перший подібний препарат, який планують випробувати на людях.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 27.02.2020 09:40
- 21.02.2020 10:35
- 21.02.2020 09:38
- 20.02.2020 19:21
- 17.02.2020 11:13
- 14.02.2020 10:10
- 08.02.2020 14:56
- 07.02.2020 10:23
- 06.02.2020 13:19
- 03.02.2020 11:02