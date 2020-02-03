Перший випадок зараження коронавірусів підтвердили в Румунії

- 26.02.2020 17:06
Перший випадок зараження коронавірусів підтвердили в Румунії

 Realitatea повідомила, що ця людина була поміщений на карантин в Бухарестську інфекційну лікарню Matei Bals. Чиновники в лікарні відмовилися від коментарів ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Хорватії коронавірус зафіксований у який відвідав Мілан молодої людини.
Перші випадки коронавируса COVID-19 були зафіксовані в Австрії. За непідтвердженою поки інформацією, один з хворих приїхав до Австрії як раз з італійського регіону Ломбардія, де в останні дні виник великий осередок COVID-19.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, був підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавируса в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфіковані повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавируса 2019 nCoV від людини до людини.

В кінці січня вчені з Гонконгу заявили про розробку вакцини. Однак попередили, що на тестування піде багато часу.
11 лютого новий коронавірус отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019.

Бостонська біотехнологічна компанія Moderna представила вакцину mRNA-1273 від коронавируса COVID-19. Це перший подібний препарат, який планують випробувати на людях.

Ключові слова: Короновірус в Румунїї, Короновирус в Бухаресте

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