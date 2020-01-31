



У відомій гробниці єгипетського фараона Тутанхамона революційне підтвержєення гіпотези - 21.02.2020 10:35

Єгипетські археологи зробили важливе відкриття в гробниці єгипетського фараона Тутанхамона. Вони знайшли підтвердження гіпотезі, згідно з якою таємна гробниця єгипетської цариці Нефертіті, можливо, знаходиться за стінами гробниці. Про це повідомляє видання Science Alert.

Дослідники оглянули місце спочинку Тутанхамона за допомогою георадара і виявили за північною стіною невідоме раніше простір висотою 2,1 метра і довжиною 10 метрів. Припущення про наявність секретних камер в гробниці фараона було вперше висловлено в 2015 році, проте наступні трирічні дослідження не знайшли ознак потаємних кімнат. Нове відкриття, яке археологи називають революційним, вперше доводить гіпотезу про можливу усипальниці Нефертіті.

Фараон Тутанхамон правив в Стародавньому Єгипті приблизно в 1332-1323 роках до нашої ери. Він зійшов на престол у віці 10 років, помер в 19 років. Гробницю Тутанхамона виявили в 1922 році. У ній були знайдені саркофаг з муміфікованим тілом фараона, а також численні прикраси. Довгий час вважалося, що гробниця була «проклятої», так як преса того часу активно поширювала помилковий слух, що відкрили місце поховання дослідники загинули при загадкових обставинах.

Цариця Нефертіті була «головною дружиною» фараона Ехнатона, батька Тутанхамона. Причини смерті Нефертіті і місце її поховання досі невідомі.

Платинова Буковина, Чернівці

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