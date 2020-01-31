Евакуація з Уханю в Нові Санжари: місцеві мешканці вийшли на протести

- 20.02.2020 19:21
Евакуація з Уханю в Нові Санжари: місцеві мешканці вийшли на протести

Між поліцією і протестуючими поруч з санаторієм в Полтавській області, куди прибули евакуйовані з охопленого коронавірусів китайського Ухань українці, відбулися зіткнення.

Поліція звільнила проїзд для автобусів силою, а також погасила і розібрала споруджену мітингувальниками барикаду.

Раніше також повідомлялося, що учасники акції протесту закидали автобуси камінням, палицями і пляшками. За попередніми даними, в ході зіткнень постраждали двоє людей. 27 учасників акції було затримано.

Літак з 45 українцями і 33 іноземцями приземлився 20 лютого в Харкові. Жителі міста Нові Санжари в Полтавській області, які виступають проти розміщення в населеному пункті співгромадян, заблокували трасу, вступивши в зіткнення з поліцією.

Місцеві жителі міста Нові Санжари Полтавської області побилися зі співробітниками Національної поліції України через можливу евакуацію в їхній населений пункт громадян, яких вивезли з охопленого смертельним коронавірусів Китаю. 

Масові зіткнення місцевих жителів з поліцейськими відбулися при в'їзді до Нових Санжар. Приводом послужила інформація, що евакуйованих українців доставлять в госпіталь, що знаходиться в центрі міста. На місце подій терміново вилетів прем'єр Гончарук та міністр охорони здоров'я України.

Також стало відомо, що лікарі та інші співробітники госпіталю у Львівській області заспівали гімн України після того, як дізналися, що в їх медустанові не розмістив співгромадян, евакуйованих з охопленого смертельним коронавірусів Ухань в Китаї. 

Так вони відзначили позбавлення від лікування повернулися на Україну співвітчизників. На опублікованому ролику видно, як одна з медсестер плаче під час виконання рядки українського гімну «Душу й Тіло ми положим за нашу свободу».

Також, жителів Тернопільської області стривожила інформація про те, що в «Медоборах» збираються розмістити прибулих з китайського Ухань. Селяни почали будувати барикади і організували блокпости на дорогах. І місцева влада, і керівництво санаторію виступили проти приїзду евакуйованих. Аналогічна ситуація склалася у Львівській області, де люди забарикадували автомобільними шинами в'їзд в лікарню міста Винники.

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У той же час літак з декількома десятками українців та іноземців після 35 кіл в небі над Полтавської, Харківської та Дніпропетровської областями попрямував в сторону Києва. Коментуючи ситуацію, голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер запевнив, що евакуйованих не розміщуватимуть в Харкові на карантин, однак місто може стати транзитним пунктом.

Раніше стало відомо, що українську владу засекретили місця для розміщення громадян, евакуйованих з охопленого коронавірусів Китаю. Державний секретар МЗС України Андрій Заєць закликав українців не панікувати і проявити єдність, якого їм найбільше не вистачає останні сто років.

19 лютого жителі Львівської та Тернопільської областей почали будувати барикади, щоб не пустити в свої населені пункти співвітчизників, евакуйованих з Китаю.

За останніми даними, від китайського коронавируса померли понад дві тисячі осіб, ще 75 тисяч заражено, одужали понад 14 тисяч. Перші зараження були зареєстровані в кінці грудня 2019 го в китайському місті Ухань

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Нові Санжари новини

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