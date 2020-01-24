



Любителі онлайн-знайомств скаржаться на віруси під виглядом інтимних фото - 14.02.2020 11:13

Користувачі сервісів для онлайн-знайомств поскаржилися на шкідливі посилання при листуванні з потенційними партнерами. Про це йдеться в дослідженні компанії ESET,

Шкідливі посилання виявилися однією з найбільш «популярних» загроз при знайомствах онлайн - їх отримували 38 відсотків респондентів. Під виглядом інтимних фото користувач в результаті завантажує вірус на пристрій. Фахівці ESET відзначили, що це досить небезпечна загроза - в таких випадках користувачі нерідко втрачають пильність.

Відзначається, що кожен десятий любитель онлайн-знайомств ставав жертвою шантажу (11 відсотків). З підробленими акаунтами зіткнулися 45 відсотків користувачів, а з шахраями - 34 відсотки.

При цьому більше третини опитаних відзначили, що більше люблять спілкуватися наживо, а не в онлайні (37 відсотків), а 10 відсотків респондентів стверджують, що заходять на сервіси на сервіси знайомств, щоб подивитися анкети інших людей.

Раніше повідомлялося, що користувачі з Росії, які цікавляться додатками для онлайн-знайомств Tinder і Badoo, нерідко ставали жертвами шахраїв. Причому у людей обманом намагаються отримати як банківські дані, так і особисту інформацію.

Платинова Буковина, Чернівці

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