Оголошена дата виходу нової Half-Life- 14.02.2020 10:10
Компанія Valve оголосила дату виходу Half-Life: Alyx. Нова гра з всесвіту Half-Life буде доступна 23 березня, повідомляється в Twitter компанії.
У повідомленні говориться, що користувачі VR-гарнітур зможуть придбати нову Half-Life в кінці березня. На даний момент гра доступна для попередньої покупки. Valve зазначила, що з 2 березня буде роздавати бонуси всім користувачам, які придбали гарнітуру віртуальної реальності Valve Index.
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В кінці січня всі ігри всесвіту Half-Life, випущені в Steam, стали безкоштовними. Пов'язана з релізом Half-Life: Alyx акція триватиме до березня. Розробники помітили, що проходження старих частин серії - кращий спосіб згаяти час до виходу нової гри.
21 листопада компанія Valve показала трейлер нового проекту у всесвіті Half-Life. Запланована на березень VR-гра Half-Life: Alyx стане повноцінною частиною серії. Головними героями VR-ігри стануть створюють опір Алікс і Елай, дія Half-Life: Alyx відбувається між першою і другою частинами серії.
Гра буде доступна виключно на гарнітурах VR, вартість нового проекту складе 1085 рублів. Власники шолома Valve Index, який офіційно не продається в Росії, отримають безкоштовний доступ до Half-Life: Alyx. Half-Life 2: Episode Two, яка є останньою грою серії.
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