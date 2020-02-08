Солдат у Таїланді вбив колег та перехожих

- 08.02.2020 14:56
Солдат у Таїланді вбив колег та перехожих

Таїландський видання Bangkok post оприлюднило хронологію нападу озброєної солдата. За даними видання, солдат спочатку вбив свого командира і ще двох осіб у військовому таборі.

Пізніше він викрав джип і на ньому розстрілював людей на вулиці. Після цього він вирушив в торговий центр, де знову відкрив стрілянину.

Раніше повідомлялося, що стрілець вів прямі трансляції своїх дій на сторінці в Facebook. В одному з роликів він заявив, що виснажений стріляниною по жертвам і не може поворухнути пальцем.

Як стало відомо раніше 8 лютого, солдат відкрив стрілянину по людях біля торгового центру в місті Накхонратчасіма (Корат). В результаті події загинули як мінімум 10 осіб, є велика кількість постраждалих.

Передбачається, що злочинець все ще знаходиться в будівлі і утримує заручників. Про мотиви злочину поки невідомо.
Число жертв таїландського військовослужбовця зросла до 15 осіб. Про це в суботу, 8 лютого, повідомляє ТАСС.

За даними агентства, в заручниках у солдата знаходиться 16 осіб, яких він утримує в торговому центрі «Термінал-21». В даний час армія і поліція ведуть операцію із затримання стрілка. Мотиви нападника до сих поря невідомі.

Раніше повідомлялося, що солдат вів прямі трансляції своїх дій на сторінці в Facebook. В одному з роликів він заявив, що виснажений стріляниною по жертвам і не може поворухнути пальцем. За даними генерал-лейтенанта Таня Кріатісарн (Thanya Kriatisarn), стрілка звуть Джакрапант Томмі (Jakrapanth Thomma).

Як стало відомо раніше 8 лютого, солдат відкрив стрілянину по людях біля торгового центру в місті Накхонратчасіма (Корат). В результаті події загинули як мінімум 10 осіб, є велика кількість постраждалих.

Платинова Буковина, Чернівці

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