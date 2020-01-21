Коронавірус: останні дані станом на 7 лютого 2020 року в Китаї та Європі

- 07.02.2020 10:23
Коронавірус: останні дані станом на 7 лютого 2020 року в Китаї та Європі

 - Число загиблих через вірус в Китаї збільшилася до 636 осіб;

- Вилікувати вдалося вже 1300 осіб;

- заразилися більше 31 тисячі. Вперше коронавірус виявлений у новонародженого в Ухані;

- На круїзному лайнері Diamond Princess, який зараз на карантині в Японії, кількість заражених зросла втричі: від 20 до 61 людини. Украхнців на борту 20-25 осбі за різними даними.

- У Європі інфіковано 30 осіб

Так, у Німеччині зафіксовано 12 випадків зараження коронавірусів

Нові випадки захворювання коронавірусів 2019 nCoV, виявлені в федеральній землі Баварія. Таким чином, кількість зареєстрованих хворих в ФРН збільшилася до 12 осіб.

Ще про двох хворих повідомили в понеділок, 3 лютого, в Міністерстві охорони здоров'я Баварії. Вони живуть в окрузі Штарнберг неподалік від Мюнхена, де розташована компанія Webasto, що поставляє автозапчастини. Одним з носіїв виявився співробітник підприємства, а іншим - дитина працівника фірми.

Коронавірус більш небезпечний для економіки Німеччини, ніж для її жителів

Про перший випадок зараження коронавірусом2019-nCoV в Німеччині стало відомо 27 січня. Захворювання було виявлено у співробітника баварської фірми Webasto, який раніше знаходився в контакті з приїхала з Китаю колегою. В даний час вірусом заразилися вісім співробітників компанії і двоє членів їх сімей. Ще два інших пацієнта були серед евакуйованих з китайського міста Ухань жителів ФРН. Їх доставили 1 лютого німецьким військовим літаком до Франкфурту-на-Майні.

Станом на 3 лютого, в Китаї від пневмонії, викликаної коронавірусів нового типу, померли 425 осіб. За добу число заражених зросла на 3235 людини. Всього офіційно зареєстровані 20438 випадків зараження новим вірусом. В даний час він поширився з Китаю, щонайменше, в двадцять чотири інші країни.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: коронавірус статистика 7.02.20, короновірус 7 лютого дані

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Samsung почала блокувати телевізори у країнах СНГ Власники телевізорів Samsung з Росії і країн СНД розповіли про блокування устаткування
- 06.02.2020 13:19
Поклонська оголосила себе кримською «няш-мяш» і знялася в «голлівудській» фотосесії «Звикли мене бачити неслухняним депутатом або злючий прокурором? Ну, я ж
- 03.02.2020 11:02
TikTok миттєво перетворює невідомих людей в зірок. Ще пару років тому про програму TikTok ніхто не чув, а сьогодні туди прагнуть все, від
- 02.02.2020 13:56
Правда про Коронавірус: перебіг як у звичайного грипу, заразність менша Перші повідомлення про спалах нової коронавирусной інфекції з'явилися
- 31.01.2020 10:09
Кето дієта дуже шкідлива для здоров`я Вчені Єльського університету (США) з'ясували, що популярна
- 28.01.2020 13:59
Віртуальна співачка Хацуне Міку: поп-ідол, здатний замінити живе спілкування Сьогодні вона дає концерти в Сінгапурі, завтра - в Америці. І що
- 27.01.2020 13:08
Bloomberg: заборона на продаж туристичних путівок ввели в Китаї Міністерство культури і туризму Китаю ввела заборону на продаж путівок
- 24.01.2020 13:59
Німецькі вчені назвали поширені звички, що провокують онкологію Відомо, що скла літаків пропускають до 47 відсотків променів UVA, які
- 23.01.2020 15:55
В США исследовали 236000 продуктов и назвали лучшие и худшие продукты Современная наука сегодня очень озаботилась питанием, его качеством.
- 22.01.2020 10:23
На державних сайтах рекламується Космолот, Кінг та інші онлайн казино Відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці
- 21.01.2020 16:45

Всі новини