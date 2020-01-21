



Коронавірус: останні дані станом на 7 лютого 2020 року в Китаї та Європі - 07.02.2020 10:23

- Число загиблих через вірус в Китаї збільшилася до 636 осіб;

- Вилікувати вдалося вже 1300 осіб;

- заразилися більше 31 тисячі. Вперше коронавірус виявлений у новонародженого в Ухані;

- На круїзному лайнері Diamond Princess, який зараз на карантині в Японії, кількість заражених зросла втричі: від 20 до 61 людини. Украхнців на борту 20-25 осбі за різними даними.

- У Європі інфіковано 30 осіб

Так, у Німеччині зафіксовано 12 випадків зараження коронавірусів

Нові випадки захворювання коронавірусів 2019 nCoV, виявлені в федеральній землі Баварія. Таким чином, кількість зареєстрованих хворих в ФРН збільшилася до 12 осіб.

Ще про двох хворих повідомили в понеділок, 3 лютого, в Міністерстві охорони здоров'я Баварії. Вони живуть в окрузі Штарнберг неподалік від Мюнхена, де розташована компанія Webasto, що поставляє автозапчастини. Одним з носіїв виявився співробітник підприємства, а іншим - дитина працівника фірми.

Коронавірус більш небезпечний для економіки Німеччини, ніж для її жителів



Про перший випадок зараження коронавірусом2019-nCoV в Німеччині стало відомо 27 січня. Захворювання було виявлено у співробітника баварської фірми Webasto, який раніше знаходився в контакті з приїхала з Китаю колегою. В даний час вірусом заразилися вісім співробітників компанії і двоє членів їх сімей. Ще два інших пацієнта були серед евакуйованих з китайського міста Ухань жителів ФРН. Їх доставили 1 лютого німецьким військовим літаком до Франкфурту-на-Майні.

Станом на 3 лютого, в Китаї від пневмонії, викликаної коронавірусів нового типу, померли 425 осіб. За добу число заражених зросла на 3235 людини. Всього офіційно зареєстровані 20438 випадків зараження новим вірусом. В даний час він поширився з Китаю, щонайменше, в двадцять чотири інші країни.

Платинова Буковина, Чернівці

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