



Samsung почала блокувати телевізори у країнах СНГ - 06.02.2020 13:19

Власники телевізорів Samsung з України та країн СНД повідомляють про блокування устаткування. У компанії пояснили блокування слідування внутрішнім правилам і законам.

Про те, що Samsung почала блокувати Smart-функції телевізорів росіян, розповіли читачі видання. За словами одного з них, на пристрої перестали запускатися програми та з'явився напис про те, що телевізор не функціонує повноцінно в даному регіоні. Власник девайса заявив, що придбав його в грудні 2019 року в одному з вітчизняних інтернет-магазинів. Він зазначив, що після першого включення девайс авторизувався на сайті Samsung як оригінальний.

Джерело звернуло увагу на те, що подібні скарги з'явилися у інших росіян, а також жителів Білорусії, України і Молдавії. Наприклад, користувач техніки Samsung з Білорусії повідомляв, що придбаний ним в Польщі телевізор корейської компанії був розмитнений, однак не уникнув блокування.

У статтях на тему блокування пояснювалося, що телевізори перестають функціонувати через те, що були ввезені в країну нелегальним способом або експлуатувалися не за місцем придбання. Видання зауважує, що користувачі мережі знайшли рішення проблеми перемиканням регіону в сервісних налаштуваннях.

Samsung відреагувала на проблему і заявила, що заблокований телевізор міг бути виготовлений для іншого регіону, через що компанія не гарантує роботу всіх його функцій. Компанія порадила не перемикати регіон використання і купувати техніку лише у офіційних ритейлерів.

Платинова Буковина, Чернівці

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