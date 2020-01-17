Поклонська оголосила себе кримською «няш-мяш» і знялася в «голлівудській» фотосесії

- 03.02.2020 11:02
Поклонська оголосила себе кримською «няш-мяш» і знялася в «голлівудській» фотосесії

Депутат Держдуми Наталія Поклонська оголосила себе кримської «няш-мяш» і показала кадри з «голлівудської» фотосесії. Фотографії вона опублікувала в своєму Telegram-каналі.

«Звикли мене бачити неслухняним депутатом або злючий прокурором? Ну, я ж кримська "няш-мяш" », - написала парламентарій.

Поклонська порадила всім «подарувати коханим дівчаткам похід до фотографа». За її словами, це піднімає настрій і самооцінку. «Відчуваєш себе, вибачте за банальність, прям зіркою», - зазначила вона і додала, що буде публікувати знімки «по чуть-чуть».

Мем «няш-мяш» з'явився навесні 2014 року, коли Поклонский призначили прокурором Криму. На її прес-конференцію звернули увагу користувачі мережі, особливо, з Японії. Після цього в соціальних мережах з'явилося багато публікацій, присвячених образу дівчини в суворій формі, в тому числі в стилі аніме, де популярно слово «няш». Також в честь Поклонский створили відеокліп «Няш-мяш».

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Поклонська фото, Голівуд

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