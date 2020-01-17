



TikTok миттєво перетворює невідомих людей в зірок. - 02.02.2020 13:56

TikTok миттєво перетворює невідомих людей в зірок. Хто і як на цьому заробляє?

Ще пару років тому про програму TikTok ніхто не чув, а сьогодні туди прагнуть все, від маловідомих блогерів до прославлених музичних виконавців, іменитих акторів і світових брендів. Скейтбордист Тоні Хоук публікує в TikTok відео трюків, Ольга Бузова намагається виконувати Челлендж, а Ощадбанк просуває можливість безконтактної оплати. Незважаючи на спроби багатьох компаній і зірок використовувати хайп навколо TikTok в своїх цілях, його справжніми королями залишаються підлітки, здатні буквально з нічого створити контент, що набирає мільйони переглядів. Не так давно аси миттєвої слави почали об'єднуватися, і поки найвідомішим подібним колективом залишається Hype House, учасники якого зняли розкішний особняк в Лос-Анджелесі, де насолоджуються життям і одночасно з цим будують свою кар'єру. Кореспондентка «Лента.Ру» розбиралася, в чому секрет безпрецедентної популярності TikTok, чим займаються одні з найпопулярніших зірок додатки в Hype House, а також як і скільки вони заробляють.

В бой идут молоді леви

У 2014 році розробник Алекс Жу (Alex Zhou) їхав в поїзді по Каліфорнії. На той момент його навряд чи можна було назвати успішним: додаток з короткими пізнавальними відео Cicada, над яким Жу шість місяців працював разом з колегою Луісом Янгом (Louis Yang), не приносило ніякого прибутку. Разом з розробником в поїзді їхала компанія підлітків. Деякі слухали музику, інші знімали себе на камеру і публікували фото і відео в соціальних мережах. У цей момент Жу осяяло: рецепт успіху - додаток, що сполучає в собі і музику, і відео. На відміну від його попереднього проваленого проекту, сервіс повинен був стати розважальним і дає користувачам можливість максимально швидко генерувати контент. Ці характеристики свідомо гарантували додатком популярність, так як робили його цікавим для основної частини інтернет-аудиторії - підлітків.

На решту грошей інвесторів Cicada Жу і Янг створили соцмережу musical.ly, що дозволяє користувачам ділитися короткими роликами, в яких вони танцювали і співали, а точніше - лише відкривали рот під популярні хіти. Розробники зрозуміли, що не помилилися у своїх розрахунках. Через рік після випуску додатка на ринок, в 2015-му, у нього було 10 мільйонів зареєстрованих користувачів, в 2016-м - 90 мільйонів, основна частина яких жила в США. Приблизно в цей же час в Китаї з'явився свій аналог musical.ly під назвою Douyin. Темпи зростання сервісу теж вражали: запустити в 2016-м, Douyin за рік досяг показника в 100 мільйонів користувачів. ByteDance - компанія, що володіє Douyin, - вирішила не обмежуватися тільки китайським ринком і випустила додаток TikTok - повну копію Douyin, але розраховану на користувачів з інших країн. У 2017 році ByteDance придбала musical.ly, а в серпні 2018 го поглинула його, зробивши частиною TikTok. При цьому всі акаунти користувачів musical.ly збереглися і перейшли в новий додаток.

Злиття лише ще більше підстьобнуло і так стрімкий розвиток сервісу. Вже у вересні 2018 року його обігнав Facebook, Instagram, YouTube і Snapchat за кількістю щомісячних завантажень. У 2019 м додатком користувалися 500 мільйонів людей - це більше, ніж кількість користувачів таких популярних сервісів, як LinkedIn, Twitter і Pinterest. ByteDance стала найдорожчим в світі стартапом, змістивши з цієї позиції Uber - вартість китайської компанії оцінили в 75 мільярдів доларів.

У чому ж секрет такого безпрецедентного успіху TikTok, який не снився ще жодному творцеві інших популярних нині соціальних сервісів? Одна з основних причин його вірусного зростання - це доступність. Для того щоб ролик в TikTok набрав сотні тисяч, а то і мільйони переглядів, не потрібна ні дорога камера, ні спеціальне обладнання, ні вкладення в рекламу і таргетинг, ні інтеграції з іншими блогерами. Багато популярних TikTok-відео знімаються на телефон в звичайних квартирах або будинках і не вимагають від їх творців особливих зусиль, крім вміння відкривати рот синхронно з піснею і танцювати, потрапляючи в такт музиці. При цьому в розпорядженні користувачів величезна бібліотека популярних композицій, уривків з комедійних шоу, фільтрів, монтажних ефектів

Грає роль і вік аудиторії програми: 60 відсоткам користувачів від 16 до 24 років. Основна частина користувачів TikTok споживають контент, створений їх однолітками, а значить, чудово його розуміють і добре з ним взаємодіють. Для багатьох TikTok стає справжнім наркотиком: користувачі в буквальному сенсі не можуть відлипнути від стрічки рекомендацій, навколо якої і сконструйовано додаток. Ролики, представлені там, відбираються для кожного конкретного користувача за допомогою нейромережі. Для того щоб почати їх переглядати і таким чином формувати підібрану під себе стрічку, не потрібно мати підписок або друзів, як в Instagram і Facebook, що робить з TikTok подобу телевізора з безліччю каналів, на одному з яких обов'язково знайдеться щось цікаве для кожного .

TikTok розвивається так стрімко, що адміністратори сервісу не завжди встигають встановлювати чіткі правила на платформі і запобігати всі пов'язані з таким запаморочливим зростанням небезпеки. Наприклад, в 2018 році в додатку з'явилося безліч користувачів, які намагаються дістати інтимні знімки від нічого не підозрюють неповнолітніх користувачів TikTok. Зловмисники нерідко маскувалися під однолітків жертв і таким чином входили до них в довіру. У відповідь на звинувачення представники TikTok заявили, що силами модераторів ведуть боротьбу з подібними користувачами, однак чи вирішено питання повністю - невідомо.

На цьому проблеми сервісу не закінчилися. У лютому 2019 року Федеральна торгова комісія США оштрафувала TikTok на 5,7 мільйона доларів за незаконний збір даних про зареєстрованих в соцмережі неповнолітніх. У квітні суд Індії постановив видалити додаток з AppStore і Google Play, пояснивши таке рішення засиллям порнографії на платформі. Пізніше TikTok знову стало доступним для скачування, але в жовтні в додатку помітили не тільки непристойний контент, але і пропаганду тероризму. Через два місяці сервіс виявився під забороною в американській армії. На думку представників Пентагону, додаток може становити небезпеку для кібербезпеки країни. В кінці 2019 року сервіс привернув до себе незвичайну увагу журналістів, оскільки був викритий в політичну цензуру, згідно з правилами якої блокувався контент, який представляє дії китайської влади в негативному світлі. Побоювання викликало і те, що збираються TikTok дані про користувачів можуть бути використані Китаєм проти США. Однак здавалося, що всі ці численні труднощі були розважального додатком абсолютно дарма.

Слава в одну мить

Двоє хлопців стоять один навпроти одного, потім починають по черзі штовхатися. Ззаду них знаходиться ще один хлопець, який мляво робить кругові рухи навколо голови, чимось нагадують колись популярний танець тектонік. Потім всі учасники відео повертаються в камеру і посміхаються. Ролик триває близько восьми секунд і на цей момент вже набрав понад 600 тисяч лайків. У коментарях чимало тих, хто не розуміє, як відео з таким змістом отримало таку популярність. Відповідь може дати назву облікового запису в TikTok, в якому опубліковано відео, - The Hype House, що з англійської перекладається як «будинок хайпа». Хайп - самопроголошений король світу TikTok, який зі швидкістю світла зводить на вершини популярності ще вчора нікому не відомих людей і практично будь-які створювані ними ролики.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини