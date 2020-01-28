Кето дієта дуже шкідлива для здоров`я

- 28.01.2020 13:59
Кето дієта дуже шкідлива для здоров`я

Вчені Єльського університету (США) з'ясували, що популярна оздоровча кето дієта, яка забезпечує 99 відсотків калорій за рахунок білків і жирів, -  приносить лише короткострокову користь. Через тиждень вона починає становити небезпеку і чинить негативний вплив на організм. Про це повідомляється в прес-релізі.

Дослідники з'ясували, що позитивні і негативні ефекти дієти пов'язані з тканинними імунними клітинами, званими гамма-дельта T-клітинами і знижують ризик діабету і запалення. Кетодіета сприяє спалюванню жиру з утворенням кетонових тіл, які служать альтернативним джерелом палива. При метаболізмі кетонових тел гамма-дельта-Т-клітини поширюються по всьому організму, покращуючи обмін речовин.

Однак жир не тільки розщеплюється, а й накопичується. Експерименти показали, що коли миші сидять на кетогенной дієті тривалий час, то вони починають споживати більше жиру, ніж можуть з'їсти. У жирових тканинах зменшується число імунних клітин, розвивається діабет і ожиріння. 

Платинова Буковина, Чернівці

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