



Віртуальна співачка Хацуне Міку: поп-ідол, здатний замінити живе спілкування - 27.01.2020 13:08

Хацуне Міку - віртуальна японська співачка, яка вже встигла стати справжнім поп-ідолом в Японії: на її сторінку в Facebook підписано більше 2 мільйонів користувачів. І це не все її досягнення. Деякі навіть знайшли в ній заміну справжньою дівчині. Що це - масова істерія або прояв соціальних проблем?

Віртуальна співачка Хацуне Міку: поп-ідол, здатний замінити живе спілкування

Хацуне Міку - віртуальна співачка, створена японською компанією Crypton Future Media. Вперше з'явилася в 2007 році, після чого стала стрімко набирати популярність. Вона є найвідомішим і популярним вокалоід. Завдяки технології псевдооб'емной проекції на напівпрозорий екран, вона дає живі концерти і вже встигла стати справжнім поп-ідолом: на її сторінку в Facebook підписано більше 2,5 мільйонів користувачів.

Журнал Wired відзначає екстравагантність і незрозумілість молодіжної культури Міку для дорослих. Це виключно молодіжна поп-культура. Адже Міку завжди 16 років. Вона підживлюється енергією від натовпу. Це саморозвивається, дуже популярне ПО. Навіть її найзавзятіші фанати не знають, як її описати. «Вона має людське обличчя, але перевершує можливості людини. Вона як богиня. Це велика поп-зірка пост-гуманістичного розвитку ». Її музиканти грають на реальних інструментах, але спроецірованная на голографічний екран вона співає пісні, які були записані багато місяців тому.

Міку переступає через кордони. Сьогодні вона дає концерти в Сінгапурі, завтра - в Америці. І що цікаво - її фанати підспівують їй по-японськи, таким чином її можна вважати двигуном японської поп-культури. Захоплені дівчинки, які не знають японської мови, проте вважають пісні Міку «дуже зворушливими».

Міку перетворилася в впізнаваний всюди японський логотип. І бізнес із задоволенням користується цим. Сьогодні в Японії кожна поважаюча себе корпорація або компанія має якісь рекламні «фішки», пов'язані з Hatsune. Це вже не тільки елемент поп-культури, це складова частина бізнесу.

Японське видання Toyo Keizai пояснюють популярність віртуальної співачки так: завдяки Міку зароджується нова культура. Неправильно вважати культуру, пов'язану з вокалоід, спільнотою, яке просто захоплюється піснями з аніме. Це - засіб спілкування любителів музики. Завдяки йому прискорюється процес обміну інформацією.

Учасники цієї спільноти хочуть писати свою музику, грати на музичних інструментах, слухати оригінальну музику і спілкуватися з її авторами. Тобто зв'язуються різні напрямки, що мають відношення до музичній сфері, і все це призводить до зростання популярності вокалоід. Також вони об'єднують людей, які поділяють спільні цінності.

Про майбутнє музиці зазначила і Кейт Хадчіссон в статті The Guardian. За таким штучним вокалоід, яким є Міку, дійсно може бути майбутнє музики. В Японії її записи розходяться мільйонними тиражами. Шанувальники Міку копіюють її голос, одяг і руху. З того моменту як в 2013 році була створена англомовна версія ПО вокалоід, Міку почала швидко завойовувати весь світ. У США вона «підтримала» гастролі Lady Gaga. Деякі вважають це віртуальним божевіллям. Серйозні музиканти в США і Європі вважають її кривляння смішними, що відображають японську молодіжну маргінальну культуру. Але з Міку потрібно бути обережніше. Її сила в «краудсорсінг». На неї працює величезна армія фанатів. Адже в репертуарі Міку є більш 100 000 пісень. І більша частина з них написана її шанувальниками. Сьогодні широко розвивається «колективна творчість» в ім'я Міку. Так що запас креативу і ідей навколо неї величезний.

Продюсер Міку Сасакі Ватару: «Це дуже органічний проект, і він проростає крізь Інтернет. Як тільки пісні Міку потрапляють до її передплатникам, ми вже не можемо контролювати процес. Музику тут вже пишуть користувачі і фанати. І, якщо вона починає належати їм, значить вона належить їм. Так, пісні Міку можуть поступатися сучасним західним хітам, але ми і не збиралися робити з неї поп-зірку. Можливо, вона раптом заспіває жорсткий "метал", або виступить з електронною музикою. Це все в руках її фанатів ».

Vulture застерігає: «Тільки не думайте назвати Міку мультяшки або карикатурою - за нею стоїть гігантська армія відданих шанувальників які, розірвуть вас за це на шматки».

В принципі спроби синтезувати уривки людських голосів в якесь єдине звучання типу музичного твору робилися давно. Ще в 1962 році на IBM був створений перший «співаючий комп'ютер» Штучні голосу присутні і в фільмі Стенлі Кубрика 2001 року «Комічна Одіссея».

Але по-справжньому цей тренд почав розвиватися в Японії з 2004 року. Там спочатку з'явилася дівчина Meiko, потім їй на зміну з'явилася Kaito. Але найвдалішим варіантом стала саме Хацуне Міку, створена в 2007 році компанією Crypton Future Media з Саппоро, яка спеціалізувалася на музичному програмному забезпеченні. Її ініціатива вдало збіглася з суспільним запитом на демократизацію

Тепер Міку крокує по планеті. Одяг для неї конструюють Marc Jacobs і Louis Vuitton. «Я бачив тисячі її фанів товпилися біля входу в хворий концертний зал Hammerstein MikuBallroom», - пише автор. На всіх них були якісь деталі гардероба або плакатики з ім'ям Miku. Багато юнаків-фанати Міку кажуть, що вона «привертає їх сексуально». Інші стверджують, що бачать в ній щось дуже ніжне і беззахисне і сприймають її як «маленьку сестру, яку потрібно оберігати і охороняти». Відомо про групу лесбіянок, які пишуть для Міку вокалоідние пісні.

Чи потрібно нам перекроювати музичну індустрію і збільшувати кількість віртуальних ідолів-вокалоід? Напевно, не такими темпами. Поки віртуальні співаки і співачки не замінять природних. Однак в цьому тренді є один великий плюс - залучення в реальний музичний креативний процес мільйонів людей, підсумовує автор.

Але на тлі цього все чіткіше проявляється проблема замкнутості молоді, пише «Асахі сімбун». Люди весь день не розлучаються зі своїми гаджетами і не хочуть виходити з дому і спілкуватися в реальному світі. І вокалоід лише посилюють проблему, занурюючи ще глибше в віртуальний світ. Одна з матерів поділилася виданню, сказавши, що її син виходить з кімнати тільки для того, щоб поїсти і сходити в туалет. Він великий фанат аніме і музики, а його кумиром якраз є Міку. Заради неї він навіть вивчив японську мову, хоча сам - кореєць.

І це не єдина жертва, на яку можуть піти її найвідданіші шанувальники. Деякі пішли ще далі. Наприклад, 35-річний чоловік з Японії, який «одружився» на Міку. Акіхіто Кондо - так звуть цього чоловіка - з дитинства був фанатом аніме. В інтерв'ю «Асахі сімбун» він розповів, що в школі не користувався популярністю у протилежної статі. До першого класу старшої школи Кондо хотів, щоб у нього була дівчина, однак після він твердо вирішив, що не одружиться. Він втратив інтерес до справжніх дівчатам.

Почавши працювати, ситуація на особистому фронті не змінилася. Погані стосунки з дівчиною змусили його піти в дворічний відпустку. І тоді Кондо усвідомив, що «не більше і не може спілкуватися з 3D-дівчатами». Про Міку він дізнався в 2008 році. Почав ходити на її концерти, після чого, не дивлячись на протести матері, прийняв рішення одружитися з нею. Виробник навіть видав йому довідку про одруження.

Коментуючи любов до Міку, Кондо відзначає: «Я не відношу себе до ЛГБТ-спільноти. Проте я представляю сексуальне меншість. Я хочу, щоб оточуючі взяли різноманіття світу. Міку не замінює мені 3D-дівчину. Я люблю саме 2D-Міку ».

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: Фото © AFP 2020, Christophe ARCHAMBAULT

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