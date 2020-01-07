



Bloomberg: заборона на продаж туристичних путівок ввели в Китаї - 24.01.2020 13:59

Міністерство культури і туризму Китаю ввела заборону на продаж путівок на внутрішні і міжнародні курорти. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на документ відомства.

Відзначається, що на такий крок влади КНР вирішили піти в рамках стримування поширення нового типу коронавируса.

Як уточнюється, заборона набула чинності в п'ятницю, 24 січня.

Очікується, що таке рішення завдасть сильного удару по сфері туризму, оскільки китайські туристи витратили в 2018 році понад $ 130 млрд за кордоном.

Жертвами пневмонії нового типу в КНР стали вже 26 осіб, а інфікованими понад тисячу.

Платинова Буковина, Чернівці

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