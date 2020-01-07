Німецькі вчені назвали поширені звички, що провокують онкологію

- 23.01.2020 15:55
Німецькі вчені назвали поширені звички, що провокують онкологію

Німецькі фахівці розповіли про декілька факторах, що провокують виникнення онкології. Про це повідомляє видання Focus.

Відомо, що скла літаків пропускають до 47 відсотків променів UVA, які призводять до передчасного старіння шкіри людини, що підвищує ризик розвитку раку шкіри.

Часте вживання гарячих супів і напоїв також може привести ризик організму. Так, рідина, температура якої вище + 65 ° C, пошкоджує тканини і клітини стравоходу. Це може спровокувати появу раку.

Також алкоголь підвищує ризик розвитку раку печінки, рота, горла і молочної залози. Наприклад, чоловік може вживати не більше півлітра пива в день, жінка - в два рази менше.

Засипати зі смартфоном також вельми небезпечно, так як світло від нього «ускладнює вивільнення гормону сну мелатоніну», його низькі рівень в організмі також підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань.

Вчені Національного інституту онкології США з'ясували, що фізична активність знижує ризик розвитку раку. Про це повідомляє MedicalXpress.

Вчені вивчили стан 750 осіб.

Дослідження показало, що фізична активність знижує ризик розвитку семи типів раку: товстої кишки у чоловіків, молочної залози у жінок, ендометрії, нирок, печінки, меланоми і неходжкінської лімфоми.

Фахівці відзначили, що 2,5 - 5 годин помірних фізичних навантажень або 1,25 - 2,5 години високоінтесівних вправ в тиждень можуть зменшити ризик появи онкологічних захворювань.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: звички які призводять до раку

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