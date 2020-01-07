



В США исследовали 236000 продуктов и назвали лучшие и худшие продукты - 22.01.2020 10:23

Современная наука сегодня очень озаботилась питанием, его качеством. В США в 2019 году было проведено масштабное исследование продуктов. В исследовании приняли участие более 236000 продуктов.Составлен рейтин хороших и плохих для здоровья продуктов.

Хорошие продукты по мнению американских ученых таковы:

Фруктово-овощные соки, зерна и семена, овощи и фрукты, йогурты (натуральные и без наполнителей и сахаров).

Худшие продукты по мнению Американских ученых такие:

Сахар, ликеры, кондитерские изделия.

Сахар опасен в комбинации с жирами (кондитерские изделия сладкие) при их употреблении быстро повышается уровень сахара в крови. Организм выделяет инсулин, падение глюкозы в крови вызывает голод. Даже если сьесть ведро сахара, вы будете голодны хотя калорий получите огромное количество. Избыток калорий пойдет в жир, в бляшки сосоудов. Тоесть человек голоден, но откладывается лишнее.

Сахар врачи не запрещают сахар полностью. С помощью глюкзных нагрузок проверяют норму потребдения сахара. По мнению врачей 1.5. кусочка сахара можно, до и после этого 3 часа сладкого не есть

ликер вреден. в 100 гр ликера 5 чл сахара. а человек пьет за вечер не 100 гр



Кондитерские изделия - они содержат жир, сахар, а эти вещества в избытке в организме это повышает риски инфаркта и инсульта.

Американские ученые выяснили, что более половины всех смертей в мире, связаны с такими факторами:

недостаточное количество цельного зерна, употреблением слишком большого количества соли, недостаточное количество фруктов. Именно эти 3 фактора - основные риски.Эти риски одинаковы независимо от социально-экономического уровня страны.

Исследователи опубликовали диету для здоровой планеты, которая подразумевает: сокращение потребления красного мяса и сахара вдвое, увеличение потребления фруктов, овощей и орехов. Именно эти изменения в питании могут предотвратить до 11,6 миллионов преждевременных смертей людей без ущерба для планеты.

Рейтинг стран по статиске смертей, согласно исследованиям:

Наибольшее количество смертей: Узбекистан, Афганистан, Маршалловы Острова, Папуа-Новая Гвинея и Вануату.

Наименьшее - Израиль, за ним Франция, Испания, Япония и Андорра.

В рейтинге низкой смертности Великобритания заняла 23 место, Ирландия на24, Швеция 25. США заняли 34 место, после Руанды и Нигерии (41 и 42). Индия заняла 118 место, а Китай — 140.

Самые значительные факторы риска различаются в разных странах. Часто это малое употребение небработанных зерновых

Платинова Буковина, Чернівці

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